Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28672472/
6 февраля 2017, 9:13 | Футбол: Премьер-лига | Volga News

С «Крыльев Советов» сняли запрет на регистрацию новых игроков

Палаты по разрешению споров РФС удовлетворила заявление ЗАО «ПФК «Крылья Советов» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, сообщает пресс-служба союза.

«В связи с исполнением ЗАО «ПФК «Крылья Советов» г. Самара решения Палаты по разрешению споров от 14 июля 2015 г. по делу Лопырев А. В. — ФК «Крылья Советов» снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ЗАО «ПФК «Крылья Советов» г. Самара, наложенный в качестве обеспечительной меры. ЗАО «ПФК «Крылья Советов» г. Самара имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в релизе.

Напомним, решение о запрете на регистрацию самарским клубом новых игроков было принято 16 декабря прошлого года Комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ. Причиной послужила задолженность «Крыльев» по зарплате перед одним из игроков.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
3 февраля

Максим Соколов: "В регионе позитивная ситуация с подготовкой к ЧМ-2018"

Жители самарской "хрущевки" неделю живут без отопления

Могильник "аристократов" под Самарой старше египетской цивилизации