С «Крыльев Советов» сняли запрет на регистрацию новых игроков

«В связи с исполнением ЗАО «ПФК «Крылья Советов» г. Самара решения Палаты по разрешению споров от 14 июля 2015 г. по делу Лопырев А. В. — ФК «Крылья Советов» снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ЗАО «ПФК «Крылья Советов» г. Самара, наложенный в качестве обеспечительной меры. ЗАО «ПФК «Крылья Советов» г. Самара имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в релизе.

Напомним, решение о запрете на регистрацию самарским клубом новых игроков было принято 16 декабря прошлого года Комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ. Причиной послужила задолженность «Крыльев» по зарплате перед одним из игроков.