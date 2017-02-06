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6 февраля 2017, 0:28 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Доменико Кришито: Увидел, что голкипер вышел из ворот, и поэтому ударил

Защитник «Зенита» Доменико Кришито, который в товарищеском матче поразил ворота «Оденсе» (1:1) с дальнего расстояния, подчеркнул, что и ранее забивал подобные голы.

По словам 30-летнего итальянца, он решил пробить, увидев, что голкипер вышел из ворот.

— Доменико, для начала о вашем забитом мяче. Как так получилось? — вопрос Кришито.

— Я увидел, что голкипер вышел из ворот, поэтому ударил и получился гол.

— Забили так впервые в карьере?

— Похожий забивал в товарищеском матче, когда играл за «Дженоа».

— Есть ли моменты в сегодняшней игре, которые можно назвать положительными?

— Для нас это, в основном, тренировочные матчи. Понятно, что хочется побеждать, поскольку конечный результат имеет значение, но мы готовимся к матчам Лиги Европы и результат там важнее.

— Чувствуете возросший уровень конкуренции?

— Конкуренция для таких больших команд — это нормально. В конечном итоге то, кому и сколько играть, решает Луческу. (Сергей ЦИММЕРМАН).

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