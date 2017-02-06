Фарфан: Комфортно себя чувствовал на позиции под нападающим в 1-й игре за «Локо»

«Очень рад сыграть за “Локомотив”. Матч с “Сёнаном” получился тяжелым, но нужно понимать, что это часть подготовки к сезону. День ото дня, от игры к игре мы будем становиться всё лучше.



Я комфортно себя чувствовал на позиции под нападающим. Могу сыграть на любой позиции в атаке — без проблем. Но нужно адаптироваться к партнёрам, команде и футболу, который мы хотим показывать. До возобновления сезона ещё месяц, так что у нас есть время, чтобы подойти к первой игре в наилучшем состоянии», — цитирует Фарфана сайт «Локомотива».