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6 февраля 2017, 0:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Фарфан: Комфортно себя чувствовал на позиции под нападающим в 1-й игре за «Локо»

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан подвёл итоги матча с «Сёнаном Бельмаре» (0:2) на сборе в Испании.

«Очень рад сыграть за “Локомотив”. Матч с “Сёнаном” получился тяжелым, но нужно понимать, что это часть подготовки к сезону. День ото дня, от игры к игре мы будем становиться всё лучше.

Я комфортно себя чувствовал на позиции под нападающим. Могу сыграть на любой позиции в атаке — без проблем. Но нужно адаптироваться к партнёрам, команде и футболу, который мы хотим показывать. До возобновления сезона ещё месяц, так что у нас есть время, чтобы подойти к первой игре в наилучшем состоянии», — цитирует Фарфана сайт «Локомотива».

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