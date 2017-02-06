«Быков» затоптали на глазах у Галицкого, Бушманова и Далина
«Краснодар» впервые пропустил и проиграл зимой-2017: дублеры на ледяном ветру не справились с основой чешской «Славии».
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Видимо, что-то случилось...
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СЛАВИЯ — КРАСНОДАР — 2:1 (2:1)
Голы: Шкода, 6 (1:0). Дели, 20 (2:0). Гранквист, 42 — с пенальти (2:1).
«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Назаров, Быстров, Торбинский, Лаборде (Перейра, 46), Окриашвили, Моргунов, Жигулев, Фомин, Комличенко.
5 февраля. Коин. Стадион Jose Burgos Quintana.
Классон и Шишкин дебютировали за «Краснодар».
Игра проходила далеко от
По плану Шалимова, со «Славией» — командой, которая не уступала в Чехии 15 матчей подряд, с 28 августа, борется за золото с «Викторией» (Плзень) и опережает недавно обыгравшую «Зенит» «Спарту» — играли резервисты. В таком составе «Краснодар» в официальных встречах не выйдет никогда. Это был микст из воспитанников клубной академии, бывших звезд атаки сборной России, на склоне лет превращенных в крайних защитников, и Гранквиста. Швед дисквалифицирован на обе встречи Лиги Европы с «Ференбахче» — противостоять Робину ван Перси будет дуэт Налду — Мартынович, их и наигрывают в основе.
Глубоких выводов по матчу делать нет смысла. Особенно если вспомнить, как развивались события. «Краснодар» пропустил быстрый гол после суматохи в штрафной во время подачи углового, а через некоторое время второй такой же «стандарт» привел к точному удару головой здоровенного защитника Дели. Когда рано пропускаешь со «стандартов», ловить особо нечего, особенно искусственно созданной команде. К тому же основа «Славии» заметно превосходила мелких «бычат» в росте и мощи — у чехов было человека четыре за 190, и практически все не ниже 180. То есть это они — бычары, а «Краснодар», наоборот, одна из самых крошечных команд РФПЛ. Пражане с первых минут действовали жестко и порой слишком грубо для товарищеской встречи.
К сожалению, выделить
Уже при счете 0:2 на стадиончике в Коине появился Сергей Галицкий, прилетевший в Испанию к команде на несколько дней. К тому моменту на трибуне уже находился старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов. А вскоре к ним присоединился знаменитый
На глазах
Прогноз состава на матч с корейским клубом «Блювингз», который состоится в понедельник в 17 часов по Москве, таков: Крицюк — Рамирес, Налду, Мартынович, Калешин — Шишкин — Газинский, Подберезкин — Классон, Смолов, Вандерсон. Из основы, скорее всего, выпадет Ари, безобразно сыгравший против «Видеотона» в пятницу. Во вторник ожидается возвращение в команду Каборе, новоиспеченного бронзового призера Кубка Африки в составе
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