«Быков» затоптали на глазах у Галицкого, Бушманова и Далина

СЛАВИЯ — КРАСНОДАР — 2:1 (2:1)

Голы: Шкода, 6 (1:0). Дели, 20 (2:0). Гранквист, 42 — с пенальти (2:1).

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Назаров, Быстров, Торбинский, Лаборде (Перейра, 46), Окриашвили, Моргунов, Жигулев, Фомин, Комличенко.

5 февраля. Коин. Стадион Jose Burgos Quintana.

Классон и Шишкин дебютировали за «Краснодар».

Игра проходила далеко от штаб-квартиры «Краснодара» — минутах в сорока езды от Марбельи, в местечке под названием Коин, где-то в горах. У стадиончика — одна-единственная каменная трибуна; в десяти шагах от поля — лавочки для праздно шатающихся пенсионеров, тренажеры и гриль; прямо за стенами испанские граждане устраивают пикники и проходят гонки на мотоциклах. Интернет не работал, возникали проблемы с телефонной связью и передачей телесигнала. Было холодно; дул сильный ветер, корректировавший полет мяча. Не участвовавших в матче игроков экстренно прогнали на солнечную сторону, чтобы не простудились.

По плану Шалимова, со «Славией» — командой, которая не уступала в Чехии 15 матчей подряд, с 28 августа, борется за золото с «Викторией» (Плзень) и опережает недавно обыгравшую «Зенит» «Спарту» — играли резервисты. В таком составе «Краснодар» в официальных встречах не выйдет никогда. Это был микст из воспитанников клубной академии, бывших звезд атаки сборной России, на склоне лет превращенных в крайних защитников, и Гранквиста. Швед дисквалифицирован на обе встречи Лиги Европы с «Ференбахче» — противостоять Робину ван Перси будет дуэт Налду — Мартынович, их и наигрывают в основе.

Глубоких выводов по матчу делать нет смысла. Особенно если вспомнить, как развивались события. «Краснодар» пропустил быстрый гол после суматохи в штрафной во время подачи углового, а через некоторое время второй такой же «стандарт» привел к точному удару головой здоровенного защитника Дели. Когда рано пропускаешь со «стандартов», ловить особо нечего, особенно искусственно созданной команде. К тому же основа «Славии» заметно превосходила мелких «бычат» в росте и мощи — у чехов было человека четыре за 190, и практически все не ниже 180. То есть это они — бычары, а «Краснодар», наоборот, одна из самых крошечных команд РФПЛ. Пражане с первых минут действовали жестко и порой слишком грубо для товарищеской встречи.

К сожалению, выделить кого-то у российской команды трудно. Уровень держал прежде всего Гранквист. Отмер правый фланг — Лаборде не в форме. Он быстро выдохся и стал единственным, кого Шалимов заменил. Техничный и острый Перейра сразу притянул к себе мяч — и внимание соперников, которые бессовестно затоптали очередного малыша. Совсем не впечатлил отозванный из чешского же «Слована » Комличенко — детина, призванный подстраховывать Смолова, плохо цеплялся за мяч, неэффективно боролся и не создавал моментов. Среди воспитанников «Краснодара» стоит выделить разве что Жигулева, чьи шансы оказаться в основной обойме выше, чем у остальных.

Уже при счете 0:2 на стадиончике в Коине появился Сергей Галицкий, прилетевший в Испанию к команде на несколько дней. К тому моменту на трибуне уже находился старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов. А вскоре к ним присоединился знаменитый экс-форвард сборной Швеции Мартин Далин, сын афро-венесуэльского музыканта и нордической шведки. Сейчас он агент и в свои 48 лет выглядит на 35. Позднее я прочел, что у бывшего футболиста свой бренд одежды — видимо, в него и одевается с иголочки. Далин, как мне сказали, занимается делами Гранквиста и Классона.

На глазах ВИП-болельщиков хитрый Окриашвили, располагавшийся слева в атаке, заработал в конце первого тайма пенальти — и Гранквист реализовал его специально для Далина. Так что можно считать, что для Галицкого игра завершилась победой — 1:0. А самым примечательным событием после перерыва стала попытка испанского мальчика выпросить у сотрудника «Краснодара» халявный мяч. Не вышло.