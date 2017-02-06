90 минут Ивановича и гол с центра поля Кришито

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ЗЕНИТ — ОДЕНСЕ — 1:1 (1:0)

Голы: Кришито, 10 (1:0). Лаурсен, 55 (1:1).

«Зенит»: Лодыгин (Кержаков, 78), Анюков (Нету, 46), Ломбертс (Чернов, 68), Иванович (Зуйков, 77), Кришито, Хави Гарсия (Эрнани, 77), Юсупов, Данни (Цаллагов, 68), Мак (Могилевец, 80), Дзюба (Джорджевич, 68), Шатов (Молло, 68).

«Оденсе»: Грютебуст, Деслер, Тингагер, Тверсков, Лаурсен (Жоау Перейра, 70), Нильсен (Греве, 60), Узочукву (Тране, 70), Томасен (Уэлбек, 70), Юнссон (Лунн, 60), Якобсен (Дьедонн, 70), Эдмундссон.

Предупреждение: Уэлбек, 90.

5 февраля. Сан-Педро-дель-Пинатар. Стадион «Пинатар Арена».

УРАГАН? ИГРАЕМ

«Матч чемпионата Испании “Сельта” — “Реал” отменен из-за урагана, который повредил крышу арены». Эту новость в воскресенье несколько раз прокрутили по испанскому телевидению и заставили задуматься: а будет ли контрольная игра с «Зенита» с «Оденсе»? Да, Виго по сравнению с Пинатаром находится на совсем другом краю страны. Но в тех же новостях утверждали, что штормовое предупреждение объявлено по всей Испании.

Действительно, на утренней тренировке «Зенита» порывы ветра достигали такой силы, что запасные мячи начинали самопроизвольно кататься по полю. Тем не менее, в отличие от игры «Реала» в Виго, контрольный матч «Зенит» и «Оденсе» решили не отменять. Тем более, датчанам, как и россиянам, не привыкать к непростым погодным условиям.

ДВА КАПИТАНА ПЛЮС ИВАНОВИЧ В ЦЕНТРЕ

Стартовый состав «Зенита» в очередной раз оказался не таким, как в предыдущей игре. О нескольких позициях стоит сказать пару слов отдельно.

Во-первых, с первых минут на поле вышел Бранислав Иванович. Причем, если два дня назад второй тайм он отыграл на правом фланге обороны, то на сей раз расположился в центре рядом с Ломбертсом. В этой конфигурации Кришито чуть ли не впервые на сборах ушел на свой родной левый фланг.

Второй момент — одновременно на поле оказались два капитана. «Новый» — Артем Дзюба и «старый» — Данни. Как и обещал Мирча Луческу, в такой ситуации повязку надел португалец.

ГОЛ С ЦЕНТРА ПОЛЯ

Счет в матче открыл еще один бывший обладатель повязки, Кришито. Да еще как! Увидев, что вратарь «Оденсе» вышел из ворот, итальянец с поправкой на ветер запустил мяч почти с центра поля — и тот, пролетев метров 50, опустился в сетку.

У Ивановича и компании у своих ворот в свою очередь работы за весь тайм было не слишком много. Правда, несколько верховых мячей серб снял, но сделал это без особого труда. Экс-защитник «Челси» вообще действовал без суеты, но при этом успевал подстраховывать коллег на флангах, когда те подключались к атакам.

ОВЧИННИКОВ ВСПОМНИЛ МОЛОДОСТЬ

В начале второго тайма Луческу несколько перестроил оборону. Нету вышел вместо Анюкова и занял позицию рядом с Ломбертсом, а универсал Иванович в свою очередь ушел на правый фланг. То ли защитники не успели перестроиться, то ли «Зенит» в целом не вошел во второй тайм, но факт остается фактом: «Оденсе» сразу создал два голевых момента, один из которых реализовал. А если бы не Лодыгин, который при этом при взятии ворот выбросился на линию штрафной, датчане вполне могли бы и повести в счете.

В середине второй половины Луческу бросил в дело новую четверку футболистов, в результате чего отдыхать ушел Данни. Впрочем, с каждым матчем он получает все больше игрового времени и постепенно набирает неплохую форму. Как физическую, так и игровую. «Зенит» закончил встречу составом, весьма далеким от первоначального. Иванович, правда, впервые провел за сине-бело-голубых все 90 минут.