Данни: Кришито удалось так забить в первый и последний раз в жизни
Полузащитник «Зенита» Данни подчеркнул, что товарищеский матч с «Оденсе» (1:1) является частью подготовки к встрече 1/16 Лиги Европы с «Андерлехтом», передает из Сан-Педро-дель-Пинатара спецкор «СЭ» Сергей ЦИММЕРМАН.
По словам хавбека, в этой игре
— Что скажете об игре c «Оденсе»? — вопрос Данни.
— Хороший тренировочный матч, ведь мы готовимся к «Андерлехту». Много пробежали сегодня, пробовали отработать определенные атакующие схемы. Все нормально.
— Кришито забил фантастический гол с центра поля.
— Да, здорово получилось. Кришито вообще великолепный игрок.
— На тренировках он такие голы забивает?
— Думаю, у него так получилось первый и последний раз в жизни. Шучу, конечно.
— Не устали играть столько контрольных матчей?
— Нет. Думаю, это очень важно и хорошо. У нас много новичков, они должны понять, в какой футбол играет «Зенит».
— Как команда встретила Ивановича?
— Это очень важный игрок для нашей команды. Он поможет нам, а пока мы все помогаем ему адаптироваться.
— Играть пришлось при сильном ветре. Это мешало?
— Да, непросто было. Некоторые передачи не проходили.
— Вы от матча к матчу получаете все больше игрового времени.
— Чувствую себя лучше и лучше с каждым днем. И физически, и с точки зрения игровых кондиций. Сейчас мне очень важно получать больше и больше игрового времени. Хорошо, что Луческу дал сыграть сегодня уже 70 минут.
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