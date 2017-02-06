Данни: Кришито удалось так забить в первый и последний раз в жизни

По словам хавбека, в этой игре сине-бело-голубые проделали много беговой работы, опробовав разные игровые схемы.

— Что скажете об игре c «Оденсе»? — вопрос Данни.

— Хороший тренировочный матч, ведь мы готовимся к «Андерлехту». Много пробежали сегодня, пробовали отработать определенные атакующие схемы. Все нормально.

— Кришито забил фантастический гол с центра поля.

— Да, здорово получилось. Кришито вообще великолепный игрок.

— На тренировках он такие голы забивает?

— Думаю, у него так получилось первый и последний раз в жизни. Шучу, конечно.

— Не устали играть столько контрольных матчей?

— Нет. Думаю, это очень важно и хорошо. У нас много новичков, они должны понять, в какой футбол играет «Зенит».

— Как команда встретила Ивановича?

— Это очень важный игрок для нашей команды. Он поможет нам, а пока мы все помогаем ему адаптироваться.

— Играть пришлось при сильном ветре. Это мешало?

— Да, непросто было. Некоторые передачи не проходили.

— Вы от матча к матчу получаете все больше игрового времени.

— Чувствую себя лучше и лучше с каждым днем. И физически, и с точки зрения игровых кондиций. Сейчас мне очень важно получать больше и больше игрового времени. Хорошо, что Луческу дал сыграть сегодня уже 70 минут.