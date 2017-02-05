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5 февраля 2017, 23:17 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» не смог обыграть предпоследний клуб чемпионата Дании

«Зенит» сыграл вничью в контрольном матче с датским «Оденсе».

Зенит сыграл вничью в контрольном матче с датским <span class=error>Оденсе</span>. Увеличить
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Встреча проходила в Сан-Педро-дель-Пинатаре (Испания) на стадионе «Пинатар Арена» и завершилась со счетом 1:1.

На 10-й минуте петербуржцы заработали штрафной в центре поля, Доменико Кришито увидел, что вратарь далеко вышел из ворот и метров с пятидесяти забросил мяч за шиворот голкиперу. В дебюте второго тайма Йенс Томасен из центрального круга сделал длинный заброс к штрафной, Якуб Лаурсен принял мяч и аккуратно перебросил его через выбежавшего из ворот Юрия Лодыгина.

После 21 тура чемпионата Дании «Оденсе» занимает предпоследнее, 13-е место в таблице.

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