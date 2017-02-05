«Зенит» не смог обыграть предпоследний клуб чемпионата Дании

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Встреча проходила в Сан-Педро-дель-Пинатаре (Испания) на стадионе «Пинатар Арена» и завершилась со счетом 1:1.



На 10-й минуте петербуржцы заработали штрафной в центре поля, Доменико Кришито увидел, что вратарь далеко вышел из ворот и метров с пятидесяти забросил мяч за шиворот голкиперу. В дебюте второго тайма Йенс Томасен из центрального круга сделал длинный заброс к штрафной, Якуб Лаурсен принял мяч и аккуратно перебросил его через выбежавшего из ворот Юрия Лодыгина.



После 21 тура чемпионата Дании «Оденсе» занимает предпоследнее, 13-е место в таблице.