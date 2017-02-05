Гол Павлюченко спас «Урал» от поражения в матче с «Радом»
«Урал» сыграл вничью в контрольном матче с сербским клубом «Рад».
Встреча завершилась со счетом 1:1. Единственный гол «Урала» на 75-й минуте забил Роман Павлюченко.
«Урал» (стартовый состав): Заболотный, Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев, Подоксенов, Ломакин, Серченков, Димитров, Лунгу, Павлюченко.
После 21 тура «Рад» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии.
Контрольный матч
«Урал» (Россия) — «Рад» (Сербия) — 1:1.
Гол у «Урала»: Павлюченко, 75 (1:1).
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