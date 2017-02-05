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5 февраля 2017, 20:46 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гол Павлюченко спас «Урал» от поражения в матче с «Радом»

«Урал» сыграл вничью в контрольном матче с сербским клубом «Рад».

Встреча завершилась со счетом 1:1. Единственный гол «Урала» на 75-й минуте забил Роман Павлюченко.

«Урал» (стартовый состав): Заболотный, Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев, Подоксенов, Ломакин, Серченков, Димитров, Лунгу, Павлюченко.

После 21 тура «Рад» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии.

Контрольный матч
«Урал» (Россия) — «Рад» (Сербия) — 1:1.
Гол у «Урала»: Павлюченко, 75 (1:1).

Урал
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