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5 февраля 2017, 20:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Шандау останется в «Анжи» как минимум до конца сезона

Защитник «Анжи» Шандау продолжит выступать за махачкалинцев как минимум до окончания нынешнего сезона, несмотря на слухи о возможном переходе в бразильский «Гремио».

«Мой контракт рассчитан ещё на 2,5 года, и я не стал расторгать его без получения соответствующей компенсации. Зимнее трансферное окно закрылось в большинстве стран Европы, и теперь я вновь тренируюсь с командой», — цитирует Шандау UOL.

В «Анжи» защитник играет с августа прошлого года, куда перешёл из «Кубани». Контракт Шандау с махачкалинцами рассчитан до лета 2019 года.

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