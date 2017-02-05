Шандау останется в «Анжи» как минимум до конца сезона

«Мой контракт рассчитан ещё на 2,5 года, и я не стал расторгать его без получения соответствующей компенсации. Зимнее трансферное окно закрылось в большинстве стран Европы, и теперь я вновь тренируюсь с командой», — цитирует Шандау UOL.



В «Анжи» защитник играет с августа прошлого года, куда перешёл из «Кубани». Контракт Шандау с махачкалинцами рассчитан до лета 2019 года.