Решения Семина: плюс Фарфан, минус Миранчук
Железнодорожники уступили японскому «Сенану Бельмаре», потерпев третье поражение за предсезонку.
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Звездный перуанский нападающий Джефферсон Фарфан дебютировал за команду, но ничего яркого ожидаемо пока не показал, а Алексей Миранчук
ЛОКОМОТИВ — СЕНАН БЕЛЬМАРЕ — 0:2 (0:0)
Голы: Кикучи, 81 (0:1). Фуджита, 85 (0:2).
«Локомотив» (Москва): Гильерме (Коченков, 46), Янбаев (Ротенберг, 46), В. Денисов (Маргасов, 46), Михалик (Лапшов, 46), Чорлука (Касаев, 46), Пейчинович (Ндинга, 46), И. Денисов (Миранчук, 46), Фарфан (Натхо, 46), Коломейцев (Галанин, 46), Баринов (Галаджан, 46), Майкон (Лысов, 46).
Предупреждения: Баринов, 42. Галаджан, 64.
5 февраля. Марбелья. Стадион «Муниципальный».
Один Миранчук на чемоданах, другой — на костылях. 10 главных событий в жизни «Локо».
БОЛЕЛЬЩИК ИЗ ПЕРУ
Жаль, что наш собеседник совсем не говорил
МИРАНЧУК
Но подождем пока с фигурой этого звездного, но в то же время загадочного новичка. Потому что и без него в стартовом составе «Локо» набралось несколько любопытных моментов. Впервые за всю зиму с первых минут на поле не вышел Миранчук, несмотря на субботнее заявление Юрия Семина в интервью «СЭ»: «Пока Алексей выглядит лучше конкурентов — он будет играть, а остальное меня не волнует».
Может, за ночь
Но нельзя исключать и еще один фактор. В «старте» железнодорожников, пусть и вышли почти все лидеры, и состав нельзя было назвать откровенно резервным, но он был экспериментальным. Хотя бы потому, что команда неожиданно опробовала схему 3−5−2 — с Янбаевым и Виталием Денисовым в роли бровочников. А еще Семину очень уж захотелось хоть
СТАРАНИЕ БЫЛО. МЫСЛИ — НЕТ
Доволен ли остался главный тренер увиденным? Чтобы внимательнее разглядеть картину игры, смотреть первый тайм он ушел смотреть на трибуну. Задумчиво сидел в окружении японцев, почти не выражал эмоций. Не знаю, как Семину, но зрителям от футбола наверняка хотелось зевать. Наступления сбивались к примитиву, никакого преимущества над соперником не было и в помине, а первая атака с претензией на опасность состоялась на 44-й минуте, когда Янбаев плотно приложился издали, но попал во вратаря.
Ничем не впечатлял и Фарфан. Действовал он чуть в оттяжке, под Майконом, моментов не имел, при развитии редких выпадов, особенно со стороны флангов, предпочитал не сразу вбегать в штрафную, а ждать подбор около нее. Со скоростью и резкостью пока есть проблемы. Впрочем, не будем излишне критиковать.
А ПОТОМ ЕЩЕ И ПРОПУСТИЛИ
Посему с окончательным мнением пока повременим — трудно ожидать от растренированного футболиста феерии. После первого тайма Фарфан отправился на короткую пробежку вокруг поля, а затем поднялся досматривать футбол с трибуны. На поле же во втором тайме появился полностью обновленный состав — дебютировал за «Локо» Маргасов, получил очередной шанс Амир Натхо, вышла резвая молодежь. И
Вторые 45 минут прошли чуть повеселее в исполнении обеих сторон. Иногда зрители получали праздник в виде ударов, а опаснее они получались у японцев. Один раз «Локо» спасла штанга, второй —
Неприятнее то, что вопросы по качеству игры основы как были, так и остались.
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