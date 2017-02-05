Решения Семина: плюс Фарфан, минус Миранчук

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Звездный перуанский нападающий Джефферсон Фарфан дебютировал за команду, но ничего яркого ожидаемо пока не показал, а Алексей Миранчук все-таки оказался в запасе, несмотря на слова Юрия Семина в недавнем интервью.

ЛОКОМОТИВ — СЕНАН БЕЛЬМАРЕ — 0:2 (0:0)

Голы: Кикучи, 81 (0:1). Фуджита, 85 (0:2).

«Локомотив» (Москва): Гильерме (Коченков, 46), Янбаев (Ротенберг, 46), В. Денисов (Маргасов, 46), Михалик (Лапшов, 46), Чорлука (Касаев, 46), Пейчинович (Ндинга, 46), И. Денисов (Миранчук, 46), Фарфан (Натхо, 46), Коломейцев (Галанин, 46), Баринов (Галаджан, 46), Майкон (Лысов, 46).

Предупреждения: Баринов, 42. Галаджан, 64.

5 февраля. Марбелья. Стадион «Муниципальный».

Один Миранчук на чемоданах, другой — на костылях. 10 главных событий в жизни «Локо».

БОЛЕЛЬЩИК ИЗ ПЕРУ

Когда-нибудь в ближайшем, а может, и далеком, но непременно светлом будущем на Фарфана обязательно будет приходить полный стадион в Черкизове. Звезды подобного масштаба, и неважно, что на излете карьеры, приезжают в Россию все-таки не так часто. Бывший форвард «Шальке» уже начал собирать зрителей. Вернее, пока одного. Специально ради кумира на главную арену Марбельи, где «Локомотив» вновь проводил контрольный матч, пришел болельщик — с перуанским флагом и именной футболкой. Улыбчивый, счастливый, с камерой в руках, позволяющей фиксировать исторический момент.

Жаль, что наш собеседник совсем не говорил по-английски — поэтому единственное, что удалось узнать, так это что родом он из Лимы, но сейчас проживает здесь, в Испании. И при упоминании фамилии Фарфана сразу же показал поднятый большой палец. Хорош, дескать, наш нападающий, очень хорош, вы еще все увидите.

МИРАНЧУК ВСЕ-ТАКИ СЕЛ НА ЛАВКУ

Но подождем пока с фигурой этого звездного, но в то же время загадочного новичка. Потому что и без него в стартовом составе «Локо» набралось несколько любопытных моментов. Впервые за всю зиму с первых минут на поле не вышел Миранчук, несмотря на субботнее заявление Юрия Семина в интервью «СЭ»: «Пока Алексей выглядит лучше конкурентов — он будет играть, а остальное меня не волнует».

Может, за ночь что-то изменилось — и молодой хавбек вдруг уступил в конкуренции партнерам. По каким причинам — не столь важно. Возможно, верх взяли все-таки рациональные мысли, ведь с каждым днем приближается весенняя часть сезона, и лучше смотреть в контрольных матчах в первую очередь тех, на кого точно можно рассчитывать.

Но нельзя исключать и еще один фактор. В «старте» железнодорожников, пусть и вышли почти все лидеры, и состав нельзя было назвать откровенно резервным, но он был экспериментальным. Хотя бы потому, что команда неожиданно опробовала схему 3−5−2 — с Янбаевым и Виталием Денисовым в роли бровочников. А еще Семину очень уж захотелось хоть как-то посмотреть на Фарфана. В том самом интервью накануне он намекал, что выход перуанца на поле возможен.

СТАРАНИЕ БЫЛО. МЫСЛИ — НЕТ

Доволен ли остался главный тренер увиденным? Чтобы внимательнее разглядеть картину игры, смотреть первый тайм он ушел смотреть на трибуну. Задумчиво сидел в окружении японцев, почти не выражал эмоций. Не знаю, как Семину, но зрителям от футбола наверняка хотелось зевать. Наступления сбивались к примитиву, никакого преимущества над соперником не было и в помине, а первая атака с претензией на опасность состоялась на 44-й минуте, когда Янбаев плотно приложился издали, но попал во вратаря.

Ничем не впечатлял и Фарфан. Действовал он чуть в оттяжке, под Майконом, моментов не имел, при развитии редких выпадов, особенно со стороны флангов, предпочитал не сразу вбегать в штрафную, а ждать подбор около нее. Со скоростью и резкостью пока есть проблемы. Впрочем, не будем излишне критиковать. Во-первых, в движении перуанец выглядел ничем не хуже остальных. Во-вторых, редко получал мяч, а когда получал, вариантов для продолжения атаки не было совсем. В-третьих, риск он предпочитал надежному отыгрышу, и грубых потерь не допускал.

А ПОТОМ ЕЩЕ И ПРОПУСТИЛИ

Посему с окончательным мнением пока повременим — трудно ожидать от растренированного футболиста феерии. После первого тайма Фарфан отправился на короткую пробежку вокруг поля, а затем поднялся досматривать футбол с трибуны. На поле же во втором тайме появился полностью обновленный состав — дебютировал за «Локо» Маргасов, получил очередной шанс Амир Натхо, вышла резвая молодежь. И все-таки нашлись игровые минуты для Миранчука.

Вторые 45 минут прошли чуть повеселее в исполнении обеих сторон. Иногда зрители получали праздник в виде ударов, а опаснее они получались у японцев. Один раз «Локо» спасла штанга, второй — каким-то чудом отразил удар в упор головой Коченков. А третий момент все-таки завершился голом. Четвертый — еще одним. Но Бог с ним — со вторым таймом, когда на поле вышли уже резервисты, к числу которых, похоже, можно уже относить и Миранчука. Пропустить и проиграть дублем сейчас не так страшно.

Неприятнее то, что вопросы по качеству игры основы как были, так и остались.