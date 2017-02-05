Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28669513/
5 февраля 2017, 19:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гол Гранквиста не помог «Краснодару» уйти от поражения «Славии»

В рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги «Краснодар» провёл товарищескую встречу в Коине (Испания) с чешским клубом «Славия».

Встреча закончилась победой пражской команды со счётом 2:1. В составе «Краснодара» единственный гол на свой счёт записал защитник Андреас Гранквист, который реализовал пенальти. За «Славию» отличились Милан Шкода и Симон Дели.

Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Каборе вернется в расположение «Краснодара» после КАН 8 февраля

МОСКВА, 5 фев — Р-Спорт. Футболист «Краснодара» Шарль Каборе, который завершил выступление на Кубке африканских наций-2017 в составе сборной Буркина-Фасо, вернется в расположение «черно-зеленых» 8 февраля, сообщается на официальном сайте российского клуба.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России