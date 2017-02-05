Гол Гранквиста не помог «Краснодару» уйти от поражения «Славии»
В рамках подготовки ко второй части сезона российской
Премьер-Лиги «Краснодар» провёл товарищескую встречу в Коине (Испания) с чешским клубом «Славия».
Встреча закончилась победой пражской команды со счётом 2:1. В составе «Краснодара» единственный гол на свой счёт записал защитник Андреас Гранквист, который реализовал пенальти. За «Славию» отличились Милан Шкода и Симон Дели.
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