«Терек» проиграл 11-й команде чемпионата Чехии в товарищеском матче

Встреча завершилась поражением россиян со счётом 2:3. За грозненскую команду отличились Георге Грозав и Далер Кузяев. В составе «Дуклы» голы на свой счёт записали Петер Олайинка, Марек Ганоушек и Ян Голенда, который известен по выступлениям за российские «Анжи», «Ростов» и «Томь».



«Терек» после 17 туров РФПЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Дукла» находится на 11-й строчке в таблице чемпионата Чехии после 16 туров.