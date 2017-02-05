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5 февраля 2017, 19:48 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Терек» проиграл 11-й команде чемпионата Чехии в товарищеском матче

В рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги «Терек» провёл товарищеский матч с чешским клубом «Дукла».

Встреча завершилась поражением россиян со счётом 2:3. За грозненскую команду отличились Георге Грозав и Далер Кузяев. В составе «Дуклы» голы на свой счёт записали Петер Олайинка, Марек Ганоушек и Ян Голенда, который известен по выступлениям за российские «Анжи», «Ростов» и «Томь».

«Терек» после 17 туров РФПЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Дукла» находится на 11-й строчке в таблице чемпионата Чехии после 16 туров.

Терек
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