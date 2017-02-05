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5 февраля 2017, 19:46 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Анжи» проиграл македонскому «Вардару»

«Анжи» уступил македонскому «Вардару» в контрольном матче.

Встреча завершилась со счётом 1:2. Единственный гол «Анжи» в дебюте второго тайма забил Святослав Георгиевский.

«Анжи» (стартовый состав): Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Лях, игрок на просмотре, Яковлев, Кацаев, Асильдаров, Будковский.

После 18 туров «Вардар» в чемпионате Македонии занимает первое место.

Контрольный матч
«Анжи» (Россия) — «Вардар» (Македония) — 1:2.
Гол у «Анжи»: Георгиевский, 47 (1:0).

Анжи
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