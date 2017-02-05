«Анжи» проиграл македонскому «Вардару»
«Анжи» уступил македонскому «Вардару» в контрольном матче.
Встреча завершилась со счётом 1:2. Единственный гол «Анжи» в дебюте второго тайма забил Святослав Георгиевский.
«Анжи» (стартовый состав): Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Лях, игрок на просмотре, Яковлев, Кацаев, Асильдаров, Будковский.
После 18 туров «Вардар» в чемпионате Македонии занимает первое место.
Контрольный матч
«Анжи» (Россия) — «Вардар» (Македония) — 1:2.
Гол у «Анжи»: Георгиевский, 47 (1:0).
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