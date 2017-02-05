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5 февраля 2017, 19:45 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» уступил «Сёнан Бельмаре» в товарищеском матче

В рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги «Локомотив» провёл в Испании товарищеский матч с японским клубом «Сёнан Бельмаре».

Встреча завершилась поражением российской команды со счётом 0:2. Все забитые мячи в этой игре пришлись на заключительные десять минут. В составе японской команды отличились Сюнсуке Кикути и Сэйя Фудзита.

Сегодня ранее «Сёнан Бельмаре» также проводил товарищеский матч с казанским «Рубином», в котором уступил со счётом 1:2.

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