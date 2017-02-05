«Локомотив» уступил «Сёнан Бельмаре» в товарищеском матче
В рамках подготовки ко второй части сезона российской
Премьер-Лиги «Локомотив» провёл в Испании товарищеский матч с японским клубом «Сёнан Бельмаре».
Встреча завершилась поражением российской команды со счётом 0:2. Все забитые мячи в этой игре пришлись на заключительные десять минут. В составе японской команды отличились Сюнсуке Кикути и Сэйя Фудзита.
Сегодня ранее «Сёнан Бельмаре» также проводил товарищеский матч с казанским «Рубином», в котором уступил со счётом 1:2.
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