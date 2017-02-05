«Локомотив» уступил «Сёнан Бельмаре» в товарищеском матче

Встреча завершилась поражением российской команды со счётом 0:2. Все забитые мячи в этой игре пришлись на заключительные десять минут. В составе японской команды отличились Сюнсуке Кикути и Сэйя Фудзита.



Сегодня ранее «Сёнан Бельмаре» также проводил товарищеский матч с казанским «Рубином», в котором уступил со счётом 1:2.