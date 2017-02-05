Тульский «Арсенал» обыграл «Радник» в товарищеском матче

Матч завершился победой российской команды со счётом 1:0. Единственный гол записал на свой счёт Олег Власов, который забил после передачи Кирилла Комбарова на 5-й минуте встречи.



После 17 туров РФПЛ «Арсенал» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице. «Радник» находится на пятом месте в чемпионате Боснии и Герцеговины после 18 туров.



Товарищеский матч

«Арсенал» (Россия) — «Радник» (Босния и Герцеговина) — 1:0 (1:0)



Гол: Власов, 5 (1:0).