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5 февраля 2017, 18:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» объявил о подписании полноценного контракта с И. Денисовым

«Локомотив» объявил о подписании полноценного контракта с полузащитником Игорем Денисовым.

Об этом в прямом эфире во время трансляции товарищеского матча «Локомотив» — «Сёнан Бельмаре» рассказал руководитель пресс-службы «Локомотива» Андрей Бодров.

«Игорь Денисов подписал контракт с “Локомотивом”, теперь он полноценный игрок “Локо”. Тренерский штаб и руководство клуба довольный игрой Денисова. Мы уверены, что кроме “Локо” он поможет также и сборной России на предстоящих турнирах», — сказал Бодров.

Сейчас Денисов выступает за «железнодорожников» на правах бесплатной аренды, контракт футболиста с «Динамо» истечет ближайшим летом.

Денисов перешёл в «Локомотив» из «Динамо» 31 августа 2016 года на правах аренды. 32-летний полузащитник не захотел выступать за «Динамо» в ФНЛ. В нынешнем сезоне Денисов сыграл в 11 матчах (все в стартовом составе) РФПЛ, забил один мяч, отдал одну голевую передачу и получил две жёлтых карточки.

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