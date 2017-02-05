«Локомотив» объявил о подписании полноценного контракта с И. Денисовым

Об этом в прямом эфире во время трансляции товарищеского матча «Локомотив» — «Сёнан Бельмаре» рассказал руководитель пресс-службы «Локомотива» Андрей Бодров.



«Игорь Денисов подписал контракт с “Локомотивом”, теперь он полноценный игрок “Локо”. Тренерский штаб и руководство клуба довольный игрой Денисова. Мы уверены, что кроме “Локо” он поможет также и сборной России на предстоящих турнирах», — сказал Бодров.



Сейчас Денисов выступает за «железнодорожников» на правах бесплатной аренды, контракт футболиста с «Динамо» истечет ближайшим летом.



Денисов перешёл в «Локомотив» из «Динамо» 31 августа 2016 года на правах аренды. 32-летний полузащитник не захотел выступать за «Динамо» в ФНЛ. В нынешнем сезоне Денисов сыграл в 11 матчах (все в стартовом составе) РФПЛ, забил один мяч, отдал одну голевую передачу и получил две жёлтых карточки.