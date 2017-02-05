Смольников приступил к тренировкам в общей группе
5 февраля «Зенит» провёл предыгровое занятие на поле комплекса «Ла Манга» на сборе в Испании.
Тренировка продолжалась около полутора часов.
Защитник Игорь Смольников, восстанавливающийся после травмы, приступил к тренировкам в общей группе.
Команда «синих» одержала победу, забив по ходу коротких двусторонних матчей пять мячей, — дубли оформили Смольников и Жулиано, ещё один гол записал на свой счёт Лодыгин. В составе «красных» отличились Кришито, Маурисио и Данни, «жёлтых» — Жирков, сообщается на официальном сайте «Зенита».
Сегодня «Зенит» проведёт очередной контрольный матч на сборе. Соперник — датский клуб «Оденсе». Начало встречи — в 21:00 мск.
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