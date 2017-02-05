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5 февраля 2017, 15:31 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Смольников приступил к тренировкам в общей группе

5 февраля «Зенит» провёл предыгровое занятие на поле комплекса «Ла Манга» на сборе в Испании.

Тренировка продолжалась около полутора часов.

Сине-бело-голубые начали занятие с традиционной пробежки и разминки, провели серию квадратов и сыграли мини-турнир, разбившись на три команды.

Защитник Игорь Смольников, восстанавливающийся после травмы, приступил к тренировкам в общей группе.
Команда «синих» одержала победу, забив по ходу коротких двусторонних матчей пять мячей, — дубли оформили Смольников и Жулиано, ещё один гол записал на свой счёт Лодыгин. В составе «красных» отличились Кришито, Маурисио и Данни, «жёлтых» — Жирков, сообщается на официальном сайте «Зенита».

Сегодня «Зенит» проведёт очередной контрольный матч на сборе. Соперник — датский клуб «Оденсе». Начало встречи — в 21:00 мск.

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