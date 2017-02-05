Смольников приступил к тренировкам в общей группе

Тренировка продолжалась около полутора часов.



Сине-бело-голубые начали занятие с традиционной пробежки и разминки, провели серию квадратов и сыграли мини-турнир, разбившись на три команды.



Защитник Игорь Смольников, восстанавливающийся после травмы, приступил к тренировкам в общей группе.

Команда «синих» одержала победу, забив по ходу коротких двусторонних матчей пять мячей, — дубли оформили Смольников и Жулиано, ещё один гол записал на свой счёт Лодыгин. В составе «красных» отличились Кришито, Маурисио и Данни, «жёлтых» — Жирков, сообщается на официальном сайте «Зенита».



Сегодня «Зенит» проведёт очередной контрольный матч на сборе. Соперник — датский клуб «Оденсе». Начало встречи — в 21:00 мск.