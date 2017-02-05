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5 февраля 2017, 15:32 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Рубин» обыграл «Сёнан Бельмаре» благодаря голам Канунникова и Ткачука

«Рубин» в контрольном матче на сборе в Испании со счётом 2:1 обыграл японскую команду «Сёнан Бельмаре».

На 10-й минуте Максим Канунников вывел «Рубин» вперёд, а на 57-й минуте отличился Денис Ткачук. В дальнейшем японская команда один мяч отыграла.

Контрольный матч

«Рубин» (Казань, Россия) — «Сёнан Бельмаре» (Хирацука, Япония) — 2:1 (1:0)
Голы: Канунников, 10 (1:0); Ткачук, 57 (2:0); 60 (2:1).

«Рубин»: Нестеренко, Михайлов (Набиуллин, 63), Санчес (Самбрано, 63), Бурлак (Кверквелия, 63), Устинов (Бауэр, 63), Сонг (Камболов, 45, Цакташ, 85), Оздоев (Ахметов, 63), Рочина (Билялетдинов, 61), Лестьенн (Махатадзе, 63), Ткачук (Жемалетдинов, 63), Канунников (Жонатас, 63).

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