Агент: Вариантов у Шкулетича сейчас нет, «Локомотиву» он не нужен

Шкулетич не поехал на зимние сборы с «Локомотивом». Контракт 26-летнего форварда с московским клубом рассчитан до конца 2018 года. В середине января была информация об интересе к футболисту со стороны греческого ПАОКа, но в воскресенье источник, близкий к ситуации, сообщил «Р-Спорт», что Шкулетич, скорее всего, не покинет железнодорожников в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне на счету Шкулетича два гола в десяти играх чемпионата России.

«На данный момент у Шкулетича нет вариантов, при которых он может покинуть клуб, поскольку трансферное окно в Европе уже закрылось. Вариантов продолжения карьеры в России у Петара сейчас тоже нет. Но руководство “Локомотива” ясно дало понять, что они не хотят видеть его в команде. Завтра я должен провести встречу с президентом “Локомотива”, в ходе которой мы должны обсудить будущее футболиста. Если ничего не получится, то футболист останется в клубе до конца сезона», — сказал Аджич по телефону.