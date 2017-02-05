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5 февраля 2017, 15:00 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Агент: Вариантов у Шкулетича сейчас нет, «Локомотиву» он не нужен

МОСКВА, 5 фев — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Вариантов продолжения карьеры у нападающего московского «Локомотива» Петара Шкулетича на данный момент нет, сообщил агентству «Р-Спорт» агент футболиста Иван Аджич.

Шкулетич не поехал на зимние сборы с «Локомотивом». Контракт 26-летнего форварда с московским клубом рассчитан до конца 2018 года. В середине января была информация об интересе к футболисту со стороны греческого ПАОКа, но в воскресенье источник, близкий к ситуации, сообщил «Р-Спорт», что Шкулетич, скорее всего, не покинет железнодорожников в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне на счету Шкулетича два гола в десяти играх чемпионата России.

«На данный момент у Шкулетича нет вариантов, при которых он может покинуть клуб, поскольку трансферное окно в Европе уже закрылось. Вариантов продолжения карьеры в России у Петара сейчас тоже нет. Но руководство “Локомотива” ясно дало понять, что они не хотят видеть его в команде. Завтра я должен провести встречу с президентом “Локомотива”, в ходе которой мы должны обсудить будущее футболиста. Если ничего не получится, то футболист останется в клубе до конца сезона», — сказал Аджич по телефону.

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