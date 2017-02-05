Гаджиев взял на сбор «Амкара» 24 футболиста и ожидает приезда потенциальных новичков

В воскресенье футболисты «Амкара» должны прибыть на второй сбор, который пройдет в турецком Белеке и продлится до 19 февраля.

Полностью состав «Амкара» выглядит следующим образом:

вратари — Александр Будаков, Дмитрий Хомич;.

защитники — Николай Зайцев, Петар Занев, Брайн Идову, Секу Конде, Александр Милькович, Иван Черенчиков, Николай Тарасов;.

полузащитники — Сергей Баланович, Роланд Гиголаев, Януш Гол, Бранко Йовичич, Павел Комолов, Олег Мищенко, Фегор Огуде, Давид Хурцидзе, Алихан Шаваев;.

нападающие — Чума Анене, Дарко Бодул, Михаил Костюков, Станислав Прокофьев, Александр Салугин, Антон Шиндер.

Отмечается, что на втором сборе тренерский штаб пермяков ожидает приезда нескольких потенциальных новичков. Первый контрольный матч на сборе «Амкар» проведет в понедельник против боснийского «Железничара».