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5 февраля 2017, 15:04 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Tuttosport: Касерес не хочет переходить в «Милан» из-за предложения «Локомотива»

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Уругвайский футболист Мартин Касерес сомневается в необходимости перехода в итальянский «Милан» из-за щедрого предложения, которое сделал ему российский «Локомотив». Об этом сообщает Milan news со ссылкой на газету Tuttosport.

Итальянцы готовы предложить защитнику зарплату в €250 тыс. в год плюс бонусы. Увеличить
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29-летний Касерес, который в данный момент находится в статусе свободного агента, пока не решил, будет ли подписывать контракт с «Миланом». Итальянцы готовы предложить защитнику зарплату в €250 тыс. в год плюс бонусы, которые могут довести его годовой доход до €400 тыс. Но интерес к уругвайцу проявляют и другие клубы, в том числе «Локомотив», который предлагает футболисту €1,5 млн за сезон.

Касерес покинул «Ювентус» в июне 2016 года и с тех пор находился без команды. Прошлый сезон защитник практически не выступал из-за травм, на его счету 9 проведенных матчей.

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