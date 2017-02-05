Tuttosport: Касерес не хочет переходить в «Милан» из-за предложения «Локомотива»
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Уругвайский футболист Мартин Касерес сомневается в необходимости перехода в итальянский «Милан»
из-за щедрого предложения, которое сделал ему российский «Локомотив». Об этом сообщает Milan news со ссылкой на газету Tuttosport.
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29-летний Касерес, который в данный момент находится в статусе свободного агента, пока не решил, будет ли подписывать контракт с «Миланом». Итальянцы готовы предложить защитнику зарплату в €250 тыс. в год плюс бонусы, которые могут довести его годовой доход до €400 тыс. Но интерес к уругвайцу проявляют и другие клубы, в том числе «Локомотив», который предлагает футболисту €1,5 млн за сезон.
Касерес покинул «Ювентус» в июне 2016 года и с тех пор находился без команды. Прошлый сезон защитник практически не выступал
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