Tuttosport: Касерес не хочет переходить в «Милан» из-за предложения «Локомотива»

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29-летний Касерес, который в данный момент находится в статусе свободного агента, пока не решил, будет ли подписывать контракт с «Миланом». Итальянцы готовы предложить защитнику зарплату в €250 тыс. в год плюс бонусы, которые могут довести его годовой доход до €400 тыс. Но интерес к уругвайцу проявляют и другие клубы, в том числе «Локомотив», который предлагает футболисту €1,5 млн за сезон.