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5 февраля 2017, 11:45 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Прядкин: Клубы РФПЛ, судя по трансферному окну, затягивают пояса

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Зимнее трансферное окно в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) доказывает, что клубы сокращают свои бюджета. Об этом ТАСС заявил президент лиги Сергей Прядкин.

МОСКВА 5 февраля. /ТАСС/. Зимнее трансферное окно в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) доказывает что клубы сокращают свои бюджета. Об этом ТАСС заявил президент лиги Сергей Прядкин. Увеличить
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«Видно по трансферной политике, что клубы затягивают пояса. Повального привлечения иностранных игроков, повальных переходов нет. Конечно, зимнее трансферное окно отличается в этом плане от летнего, но обычно, когда клубы обладали более большими бюджетами, они более активно вели себя на рынке и зимой. На самом деле, бюджеты скорректированы и поджаты», — сказал он.

Глава лиги поделился впечатлением от трансферной кампании клубов.

«Конечно, я равноудален ото всех команд, но есть ряд приобретений, которые принесут пользу нашему футболу, будет куда стремиться нашим молодым игрокам. Правда, есть и существенные потери. Стоит отметить, что в текущем сезоне раскрылись некоторые из наших ребят. В общем, давайте посмотрим весеннюю часть сезона, в которой, уверен, будет бескомпромиссная борьба, и уже там подведем итоги трансферной политики клубов», — сказал он.

Трансферное окно в России закроется в ночь на 25 февраля.
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