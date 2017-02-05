Агент: Интерес к Шандао есть, но игрок ждет официальных предложений

Шандао перешел в «Анжи» летом 2016 года из краснодарской «Кубани». В текущем сезоне 28-летний защитник провел за махачкалинцев в общей сложности 8 матчей в чемпионате и Кубке России. В конце декабря «Анжи» объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансовых. Новым владельцем клуба стал бизнесмен Осман Кадиев.

«Интерес к Шандао сейчас действительно есть, но мы ждем официальных предложений от клубов, подчеркиваю, официальных. У нас есть предложения из Америки, MLS, а также из Китая, но мы бы действительно хотели остаться в России. Пока официальных предложений от клубов РФПЛ не было. Думаю, в ближайшее время что-то изменится», — сказал Кармо по телефону.