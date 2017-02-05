Агент: Интерес к Шандао есть, но игрок ждет официальных предложений
МОСКВА, 5 фев —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Интерес к бразильскому защитнику махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Шандао есть, но игрок ждет официальных предложений от клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), заявил агентству «Р-Спорт» агент футболиста Ролим Кармо.
Шандао перешел в «Анжи» летом 2016 года из краснодарской «Кубани». В текущем сезоне 28-летний защитник провел за махачкалинцев в общей сложности 8 матчей в чемпионате и Кубке России. В конце декабря «Анжи» объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов
«Интерес к Шандао сейчас действительно есть, но мы ждем официальных предложений от клубов, подчеркиваю, официальных. У нас есть предложения из Америки, MLS, а также из Китая, но мы бы действительно хотели остаться в России. Пока официальных предложений от клубов РФПЛ не было. Думаю, в ближайшее время
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