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5 февраля 2017, 11:38 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Агент: Интерес к Шандао есть, но игрок ждет официальных предложений

МОСКВА, 5 фев — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Интерес к бразильскому защитнику махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Шандао есть, но игрок ждет официальных предложений от клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), заявил агентству «Р-Спорт» агент футболиста Ролим Кармо.

Шандао перешел в «Анжи» летом 2016 года из краснодарской «Кубани». В текущем сезоне 28-летний защитник провел за махачкалинцев в общей сложности 8 матчей в чемпионате и Кубке России. В конце декабря «Анжи» объявил о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансовых. Новым владельцем клуба стал бизнесмен Осман Кадиев.

«Интерес к Шандао сейчас действительно есть, но мы ждем официальных предложений от клубов, подчеркиваю, официальных. У нас есть предложения из Америки, MLS, а также из Китая, но мы бы действительно хотели остаться в России. Пока официальных предложений от клубов РФПЛ не было. Думаю, в ближайшее время что-то изменится», — сказал Кармо по телефону.

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