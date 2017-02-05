Каборе вернется в расположение «Краснодара» после КАН 8 февраля
МОСКВА, 5 фев —
Р-Спорт. Футболист «Краснодара» Шарль Каборе, который завершил выступление на Кубке африканских наций-2017 в составе сборной Буркина-Фасо, вернется в расположение «черно-зеленых» 8 февраля, сообщается на официальном сайте российского клуба.
Каборе вместе со сборной
«Полузащитник «горожан» Шарль Каборе возвращается с Кубка африканских наций-2017, игры которого проходили в Габоне, с бронзовой медалью, с чем его и поздравляет весь коллектив ФК «Краснодар» — говорится в сообщении на сайте «быков».
Полузащитник присоединится к партнерам по команде на последние два дня сбора в Испании, который завершается 10 февраля. После 10 числа футболисты «Краснодара» вместе с Каборе будут готовиться к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против турецкого «Фенербахче» на своей базе «Четук». Первая встреча со стамбульским клубом состоится 16 февраля в Краснодаре, ответная — 22 февраля в Турции.
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