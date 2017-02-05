Каборе вернется в расположение «Краснодара» после КАН 8 февраля

Каборе вместе со сборной Буркина-Фасо завоевал бронзовые медали Кубка африканских наций-2017, проиграв в полуфинале турнира по пенальти сборной Египта и одолев в матче за третье место команду Ганы. Встреча за бронзовые медали прошла в субботу в Порт-Жантиле (Габон) и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Каборе.

«Полузащитник «горожан» Шарль Каборе возвращается с Кубка африканских наций-2017, игры которого проходили в Габоне, с бронзовой медалью, с чем его и поздравляет весь коллектив ФК «Краснодар» — говорится в сообщении на сайте «быков».

Полузащитник присоединится к партнерам по команде на последние два дня сбора в Испании, который завершается 10 февраля. После 10 числа футболисты «Краснодара» вместе с Каборе будут готовиться к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против турецкого «Фенербахче» на своей базе «Четук». Первая встреча со стамбульским клубом состоится 16 февраля в Краснодаре, ответная — 22 февраля в Турции.