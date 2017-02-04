Аарон Оланаре: Березуцкие шутят: «Ты чего такой слабый?»

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Старый новый нигерийский нападающий ЦСКА рассказал об обстоятельствах возвращения к армейцам, объяснил, почему еще не скоро поедет играть в Китай, и назвал цели своей карьеры.

МНЕ БЕЗРАЗЛИЧНЫ СУМАСШЕДШИЕ КИТАЙСКИЕ ДЕНЬГИ.

— Как оцените свои физические кондиции? — первый вопрос фактурному форварду армейцев.

— Чувствую себя хорошо. Колено не беспокоит. Набираю форму, уже участвую в двусторонках. Не терпится выйти на поле в контрольных встречах. Думаю, это произойдет на следующем сборе.

— Сейчас все рвутся в Китай. А вы, наоборот, уехали оттуда. Как так получилось?

— Там уже пробыл какое-то время. Я еще молод и хочу, чтобы карьера развивалась, а для этого нужно выступать на высоком уровне. Поэтому и принял решение покинуть Китай. Необходимо прогрессировать, развиваться.

— Неужели не завидуете тем футболистам, у которых в Поднебесной сумасшедшие зарплаты?

— Это не моя проблема. Мне эти деньги безразличны, все это не трогает. На первом месте — футбол!

— Год назад вы сказали, что хотите играть в ЦСКА, в том числе потому, что армейцы постоянно выступают в Лиге чемпионов. Но в РФПЛ красно-синие пока занимают третье место…

— Ничего страшного. Могу заверить, что буду выкладываться по полной. Времени еще предостаточно. Возможно, ЦСКА еще станет чемпионом в этом сезоне. Все реально.

— А после того как сделаете себе имя в футболе, поедете в Китай?

— Иногда мы играем ради удовольствия, иногда ради дохода, иногда для того, чтобы сделать себе имя. Не вижу ничего плохого в том, когда популярный футболист, многого добившийся в Европе, уезжает в Китай. Поверьте, я еще нескоро туда поеду. Вообще об этом не думаю. Надо долго выступать на другом уровне, чтобы вновь вспомнить о китайской лиге.

ПОВТОРИТЬ ПУТЬ МУСЫ? ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?

— Чем вы так покорили ЦСКА, что клуб после вашей длительной реабилитации подписал контракт?

— Может быть, им очень понравилась моя работоспособность, нацеленность на результат. Наверное, люди поняли, что я влюблен в ЦСКА. Все время думаю об этой команде. Это правда.

— А может быть, пообещали руководству армейцев забить 13 голов в 13 оставшихся матчах?

— Да, так и напишите, все так и было (смеется). На самом деле главное — одержать победы в каждой из этих встреч.

— На счету Траоре в 14 играх в чемпионате — пять голов. Вам по силам превзойти этот показатель во второй части сезона?

— Понимаете, это футбол. Сейчас я не могу сказать, сколько забью. Сложно прогнозировать. Но то, что буду очень стараться, это факт.

— У вас не пропало желание вернуться в ЦСКА, когда узнали, что Муса уезжает в Англию?

— Нет, такие намерения никуда не девались на протяжении всего периода восстановления. Мы, кстати, и сейчас часто общаемся с Мусой. Он за меня очень рад, говорит, что я однозначно сделал отличный выбор.

— Муса как-то сказал: «Оланаре забьет много голов в России и станет сильнее Эменике».

— Да. Это вполне реально. Почему нет? Но Эменике — это Эменике, а Оланаре — это Оланаре. Нас не стоит сравнивать. Эммануэл уже довольно успешно выступал в России. Теперь настал мой черед.

— Вы хотите, чтобы ваша карьера сложилась, как у Мусы?

— Я всегда любил «Челси», где играли Селестин Бабаяро, Джон Оби Микел, Дидье Дрогба. Моя мечта — оказаться в этом клубе. Если смогу многого добиться с ЦСКА, то, может быть, в один прекрасный день перейду в лондонскую команду.

— Это реально?

— Муса много забивал в ЦСКА и в итоге оказался в составе чемпиона Англии. Так что все возможно. Просто надо много и усердно работать.

КУЛЬБИТЫ МНЕ НАДОЕЛИ.

— С содроганием вспоминаете свою травму в финале Кубка России против «Зенита»?

— Нет, нет. Уже давно забыл о том эпизоде. Зачем держать в голове плохие мысли? Просто сейчас понимаю, что нужно быть более осторожным на тренировках. Если говорить о той травме, сначала я вообще не почувствовал боль. Но затем, когда пошел в отбор в стык с соперником, усугубил повреждение. Вот тогда уже было больно.

— Кульбит после вашего гола оказался лишним?

— Дело точно не в нем, я вас уверяю. Он не повлиял на ту травму. Прекрасно знаю, как нужно выполнять этот прыжок без каких-либо последствий для здоровья. Вы знаете, могу даже выполнить кульбит и приземлиться на одну ногу.

— По иронии судьбы первый весенний матч ЦСКА проведет против «Зенита». Если отличитесь, отметите свой мяч как обычно?

— Конечно, постараюсь забить. Поэтому и набираю форму. Мы должны победить. Но кульбита не будет, не ждите. Просто перестал их делать, надоело.

— Откуда у вас такие акробатические способности?

— Много над этим работал еще в детстве, в школе, совершал множество прыжков. Отсюда и результат.

ЕЩЕ ПОГОНЯЮ С ПОНТУСОМ НА ГОЛЬФМОБИЛЯХ.

— Глядя на вашу физическую мощь, складывается ощущение, что вообще не устаете на тренировках. Это так?

— Когда я в хорошей форме, то реально не утомляюсь, легко переношу нагрузки.

— Теперь, наверное, Паулино Гранеро (тренер по физподготовке ЦСКА. — Прим. «СЭ») задумается об их увеличении…

— Вот, кстати, сейчас, при подготовке ко второй части сезона, занятия очень тяжелые. Но с пониманием отношусь к упражнениям Паулино. Надо пахать. Сейчас я устаю….

— Главный шутник команды Василий Березуцкий побаивается вас подкалывать, учитывая ваши физические данные?

— Нет, с юмором в ЦСКА полный порядок. Надо мной много шутят. Причем все, представляете?

— Например?

— Братья-близнецы, Понтус, Паулино постоянно мне говорят: «Эй, почему ты такой слабый, слабак что ли? Тебе рано с нами тренироваться. Ты, парень, совсем что-то ослабел, иди поправляйся!».

— Как реагируете?

— Специально делаю грозный вид: «Я не сильный? А ну-ка, зацени мои мускулы». Они подходят, щупают и опять за старое: «Да нет, дружище, ты реально слабоват». Нормально так шутят, мне нравится. Вообще команда тепло приняла, был тронут. Скучал по всем без исключения. Как уже говорил, я влюбился в ЦСКА.

— Почему?

— Здесь ощущается атмосфера семьи. Все очень четко, понятно. К тебе относятся с уважением, и вообще люди тут работают как единый организм.

— На своей родине вы любите рассекать на внедорожнике. Здесь, в Кампоаморе, ни с кем еще не гоняли наперегонки на гольфмобилях?

— Да, у меня большой такой «джип», как вагон. На нем одно удовольствие быстро ездить. Гольфмобили? Тоже ничего (смеется). После тренировок иногда сажусь в него, беру с собой Вернблума и едем в гостиницу.

— Почему именно шведа?

— Ой, он очень веселый. Постоянно шутит, поднимает настроение. Такие люди просто необходимы любой команде. Не знаю, возможно, с ним еще погоняем наперегонки на гольфмобилях. Чуть позже. Сейчас все мысли о тренировках.

Виталий АЙРАПЕТОВ

из Кампоамора.