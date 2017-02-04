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4 февраля 2017, 23:17 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Новичок ФК «Локомотив» Маргасов признался, что в детстве болел за железнодорожников

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт. Новичок московского футбольного клуба «Локомотив» защитник Тимофей Маргасов признался, что в детстве болел за свою нынешнюю команду.

Защитник самарских «Крыльев Советов» перешел в московский клуб в субботу. Он уже присоединился к команде на сборе в испанской Марбелье. Игрок получил третий номер.

«Очень приятно перейти в такой большой клуб. В детстве болел за «Локомотив». Помню великолепные матчи с (московскими) ЦСКА и «Спартаком, которые заканчивались по 3:2 и 4:3. (Дмитрий) Лоськов, (Олег) Пашинин, (Сергей) Овчинников — настоящие легенды», — сказал Маргасов, чьи слова приводятся на официальном сайте железнодорожников.

Лоськов и Пашинин в настоящее время входят в тренерский штаб Юрия Семина в «Локомотиве».

«Они много подсказывали во время первой тренировки. Все прошло отлично. У Лоськова с Пашининым огромный опыт, — добавил новичок. — Я в новой команде, а значит, начинаю все с чистого листа. Постараюсь заслужить место в составе, оправдать доверие тренера и вместе с командой достичь успеха».

Маргасов, которому летом исполнится 25 лет, первую половину текущего сезона провел в «Крыльях Советов», где принял участие в 5 матчах. В премьер-лиге он также выступал за «Ростов», с которым в 2014 году стал обладателем Кубка России. В сезоне-2015/16 он помог «Ростову» завоевать серебро чемпионата страны.

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