Новичок ФК «Локомотив» Маргасов признался, что в детстве болел за железнодорожников

Защитник самарских «Крыльев Советов» перешел в московский клуб в субботу. Он уже присоединился к команде на сборе в испанской Марбелье. Игрок получил третий номер.

«Очень приятно перейти в такой большой клуб. В детстве болел за «Локомотив». Помню великолепные матчи с (московскими) ЦСКА и «Спартаком, которые заканчивались по 3:2 и 4:3. (Дмитрий) Лоськов, (Олег) Пашинин, (Сергей) Овчинников — настоящие легенды», — сказал Маргасов, чьи слова приводятся на официальном сайте железнодорожников.

Лоськов и Пашинин в настоящее время входят в тренерский штаб Юрия Семина в «Локомотиве».

«Они много подсказывали во время первой тренировки. Все прошло отлично. У Лоськова с Пашининым огромный опыт, — добавил новичок. — Я в новой команде, а значит, начинаю все с чистого листа. Постараюсь заслужить место в составе, оправдать доверие тренера и вместе с командой достичь успеха».