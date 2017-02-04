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ЖИВЕМ СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ.

— Подходит к концу второй сбор команды. Довольны тем, как все развивается?

— Разделю ответ. Доволен отношением игроков к тренировкам, все работают с блестящей самоотдачей, с удовольствием принимают занятия, негативных моментов нет. А недоволен тем, что группа футболистов еще с прошлого года была травмирована, и первый сбор у них почти у всех выпал. Сейчас они только входят в рабочий режим, но, естественно, отстают от остальных. До конца предсезонки нужно разнобой устранить.

— Группа травмированных — это Тарасов, Фернандеш, Антон Миранчук… Кто еще?

— Еще были повреждения во время первого сбора у Чорлуки и Пейчиновича. Периодически проблемы появляются, но это естественные вещи на тренировочных сборах. Очень беспокоит серьезная травма Фернандеша. Восстановление Тарасова идет с опережением графика. Радует, что против «Видеотона» впервые за зиму по тайму сыграли те же Чорлука и Пейчинович.

— Вы говорили, что не очень довольны качеством игры. Это не из-за нагрузок? Многие говорят, что сборы очень тяжелые.

— Не сказал бы, что они какие-то жесткие. Все нормально. И потом, работа по сравнению с той, что была раньше, сейчас ведется в другом направлении. Физическую форму можно поднять через упражнения, где есть мяч и какие-то игровые блоки. В таком ключе мы и проводим оба сбора. Тем более сейчас работу куда легче координировать, поскольку на игроков надеваются датчики, видны все показатели. После каждой большой тренировки врачи анализируют данные, определяют закисление крови, и идет корректировка. Это раньше все было на глазок.

— Тогда почему качество футбола пока именно такое?

— Во-первых, почти все время мы играли неоптимальным составом. Во-вторых, какие-то отрезки — к примеру, первый тайм против «Осиека» — получались хорошими. С «Базелем» действовали эпизодами очень неплохо, но мы тогда еще не были готовыми физически, поскольку работали только неделю, а соперник был, напротив, самым тяжелым. Конечно, надо было в спаррингах двигаться чуть в обратном направлении по силе оппонента.

НАДЕЮСЬ, МИРАНЧУК ВСЕ-ТАКИ ОСТАНЕТСЯ.

— В чем различие ситуаций с Самедовым и Миранчуком? Первого вы отправили в дубль, когда узнали, что он переходит в «Спартак». Второго — продолжаете выпускать с первых минут.

— В истории с Самедовым была четкая и конкретная ситуация — ясность, что он нас покидает. И мы уже знали, что на его позицию нужен другой футболист. С Миранчуком же непонятная лотерея — может, он будет в команде, а может, и нет. В этом и разница. А еще в том, что Алексей — молодой игрок и наш воспитанник.

— Президент клуба Илья Геркус сказал, что Миранчук точно уходит. Заявление уже написано.

— А я еще надеюсь, что он останется.

— Вас не смущает, что результативная статистика у Алексея в сезоне мизерная, а шума зато от его истории — очень много?

— Это вас всех смущает. А меня в первую очередь волнует то, что большая группа молодых игроков покидала «Локомотив», в том числе и до меня. Вспомните: Жемалетдинов, Оздоев, Махатадзе, Бурлак, Подберезкин. Все они когда-то воспитывались у нас, а потом уходили.

— Вы с Миранчуком по поводу этой ситуации общались?

— Я не могу рассказывать то, о чем мы говорим, это наше личное дело. Вижу, что он хорошо тренируется, неплохо играет, не бережет ноги. Я — тренер. Политикой, ставить его в состав или нет, заниматься не собираюсь. И если Миранчук выглядит лучше, чем остальные, то я буду выпускать на поле именно его. А если начну подыгрывать одним или вторым, тогда грош мне цена как тренеру.

Вот говорят еще, что Янбаев может уйти в конце сезона. Здесь все абсолютно так же: если хорошо сегодня работает — то играет, плохо — на поле не выходит. Я отделяю в футболе сегодняшний день от всего остального. Не могу думать в стиле: «Раз этот игрок нас покидает, то надо его наказать и не выпускать».

— Одно дело — официальные матчи, когда нужен результат, другое — контрольные, где наигрывают состав на ближайшее будущее.

— А для меня разницы нет. Повторю, смотрю только на текущую ситуацию. Так же и с Фернандешем было. Не знаю, что он там подписывал или нет, но когда я пришел, обнаружил его в дубле. И потом стоило большого труда привести в форму. Никому подыгрывать и влезать в политические ситуации не буду! Мне все равно, кто и что скажет, какой у футболиста агент, при каком руководителе его приглашали и так далее. Вот пришел сегодня в «Локо» Фарфан. Он пропустил некоторое время и сейчас ему предстоит набрать форму. Наберет — будет играть. Не наберет — не будет. И так со всеми.

— Вы сами в курсе подробностей ситуации с Миранчуком? Или всем занимается клуб?

— В курсе, но даже не хочу ее обсуждать. Отвлекает все это от основных тренерских дел.

МИРАНЧУК СИЛЬНЕЕ КОНКУРЕНТОВ.

— Со стороны кажется, что вы Алексею даже хотите оказать особое доверие. Он выходит в «старте» на важной позиции, исполняет все «стандарты».

— А какое доверие? Миранчук сильнее, чем конкуренты. И своей работой он это показывает. А что случится завтра? Да я не знаю! Мне уже вообще сложно загадывать. Каждый день разные вещи пишут. Сегодня тренер есть, а завтра его уже может не быть.

— А что вы думаете по поводу всего того, что пишут? Слухи про Бердыева и прочее.

— То же самое. Мне лежать, наверное, сейчас и размышлять: придет на мое место другой специалист, обойдемся без фамилий, или не придет? Да это ведь все отвлечет от основных дел. Я вот в каком направлении думаю: другой человек сменит меня только в случае, если работать буду плохо. А чтобы работал плохо, как раз и происходят такие вбрасывания через прессу. Якобы появятся волнение, неуверенность. Но это не про меня! Все, что не касается футбола, я отметаю. Не забиваю мозг ненужной информацией, читаю только то, что нужно и интересно. Конечно, когда-нибудь кто-то придет на мое место. А может — и нет (улыбается).

— Вы участвовали в поисках новичков — английского защитника, Фарфана?

— В какой-то мере.

— В какой именно?

— Это уже наше внутреннее с руководством дело.

— Фарфан пока не в порядке?

— Он же некоторое время не играл. Нужно много работать, чтобы подойти к своему уровню.

— К весне успеет?

— Надеемся. Раз мы взяли этого футболиста, то должны с ним очень много работать. Если вы заметили, после каждой тренировки он получает дополнительные упражнения. Может, завтра на какое-то время уже выйдет и сыграет. Проведем тест и определим, не ошибаюсь ли я в понимании его кондиций. Но что он высококлассный футболист — вопросов нет. Форму наберет — будет играть, не наберет — не будет.

— Перуанец для вас форвард или хавбек?

— Не готов ответить. Я еще не видел его в действии, все зависит от того, как себя проявит.

НАМ НУЖЕН ФОРВАРД ПОБЫСТРЕЕ, ЧЕМ ПРУДНИКОВ.

— Игорь Денисов близок к подписанию контракта, верно?

— Отвечу так: думаю, все игроки должны считать за счастье контракт с «Локо». А близок или нет — я уже не знаю. В нашем клубе вовремя платят зарплату, никогда не обманывают в финансовом плане с давних пор. Это российская топ-команда.

— Как вам молодой Амир Натхо?

— Пока сложно делать какие-то выводы. Требуется еще время. Я всегда начинаю просмотр игрока с положительных сторон, пытаюсь зацепиться за изюминку, хочется на ней делать акцент и развивать игрока. Но Амиру есть над чем работать. Что перевесит, определимся чуть позже.

— Зачем взяли на сбор Прудникова? Против «Видеотона» вы его даже не выпустили.

— Во-первых, он из поколения юношей-чемпионов. Пусть и давно, но побеждал на первенстве Европы. Я думал и думаю, что еще резерв для развития у него есть. Но на сегодняшний день нам, наверное, нужен более быстрый форвард. А почему было не посмотреть нападающего? В жизни команды должен быть некий круговорот — чтобы одни приходили, чтобы старожилы понимали, что мы смотрим и других. Для конкуренции это отлично. С некоторыми просмотрами получается, с некоторыми — нет.

Форвард Коре, к примеру, который уже уехал со сборов, мне понравился. Но не получилось договориться по финансам. Думали, в этом плане все окажется значительно легче. Однако я согласен с нашими руководителями.

А то может в любой момент произойти дальнейшее увеличение требований.

— Запросы оказались большими со стороны игрока или команды, которой он принадлежит?

— Не знаю. Договор не состоялся между двумя клубами.

— На Ротенберга рассчитываете?

— Конкуренция большая, но и сезон длинный. Ротенберг участвовал в нескольких матчах на этом сборе и выглядел неплохо. В прошлом году Борис был травмирован, думаю, этот фактор еще сказывается. Восстановит до конца кондиции — будет выглядеть лучше.

ПУСТЬ ШИШКИН ПОВТОРИТ ПУТЬ КУЗЬМИНА.

— Надежда на укрепление состава все-таки есть?

— Конечно. Мы должны усилиться. Сейчас посмотрели в деле почти всех молодых игроков, имеем полную информацию о них. Эти ребята в нашей обойме, но, естественно, им пока нужно какое-то время. А для достижения результатов должны прийти более качественные футболисты. Как у нас была проблема с нападающим, так она и осталась. Хотя Майкон играет блестяще. Но у него ведь есть другие позиции. То же самое и с флангами: Самедов ушел, нам нужен еще один крайний полузащитник.

Просматривать футболистов будем. Когда-то привезли Обиору, который нигде прежде не играл. А в чемпионате России стал лучшим! Такие вещи ведь случаются.

— Почему так легко отпустили Шишкина — игрока сборной, который пришелся ко двору в четвертой команде чемпионата?

— По той простой причине, что после нескольких матчей осенью он проиграл свою позицию Янбаеву. Ренат стал играть лучше. Может, в дальнейшем Шишкин вновь будет выглядеть здорово в другой команде. Если он — опытный футболист и игрок сборной, зачем его держать на скамейке? Когда-то Роман точно также выиграл конкуренцию у Кузьмина, Олег ушел в «Рубин». И выяснилось, что правильно сделал, написал красивую историю, завоевал награды, получил в зрелом возрасте вызов в сборную. Так и у Шишкина пусть появится новый стимул в «Краснодаре».

— Вы говорите, что вам нужен быстрый нападающий. Почему?

— Вижу нашу ситуацию именно так. «Локомотиву» не хватает скорости. И любой новичок должен быть более скоростным, чем имеющиеся игроки. Предпочитаю, чтобы форвард играл не только в передней линии, а по всему полю, выполнял серьезную беговую работу. Для меня это важно.

— Был реактивный Хенти.

— Да, у него неплохая скорость. Может, и получится с ним что-то в дальнейшем.

Но, во-первых, он проделывал маленький объем. Во-вторых, ему не хватало качеств. В-третьих, своеобразный характер. Это он должен был подстроиться под команду, под традиции клуба и его правила, а не мы под него. Вот такой комплекс причин, по которым мы расстались.

— А как именно не подстраивался? Отказывался работать?

— Нет. Просто были такие нюансы, когда он должен был принимать то, что ему говорят. А не делать так, как хочет. Нужно было выполнять установку. В игре с «Рубином» Хенти вышел и допустил грубую ошибку, стоившую поражения. А по головке никто за это нас не погладит. Люди должны отвечать за свое появление на поле. Если человек серьезно относится даже к 10−15 минутам, которые ему выделяют, значит, он полезен для команды. А если игнорирует требования, значит, нам не по пути.

Михаил ГОНЧАРОВ

из Марбельи.