Юрий Семин: Ситуации у Миранчука и Семедова — разные
Главный тренер «Локомотива» ответил на все главные вопросы, связанные с текущими делами команды.
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ЖИВЕМ СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ.
— Подходит к концу второй сбор команды. Довольны тем, как все развивается?
— Разделю ответ. Доволен отношением игроков к тренировкам, все работают с блестящей самоотдачей, с удовольствием принимают занятия, негативных моментов нет. А недоволен тем, что группа футболистов еще с прошлого года была травмирована, и первый сбор у них почти у всех выпал. Сейчас они только входят в рабочий режим, но, естественно, отстают от остальных. До конца предсезонки нужно разнобой устранить.
— Группа травмированных — это Тарасов, Фернандеш, Антон Миранчук… Кто еще?
— Еще были повреждения во время первого сбора у Чорлуки и Пейчиновича. Периодически проблемы появляются, но это естественные вещи на тренировочных сборах. Очень беспокоит серьезная травма Фернандеша. Восстановление Тарасова идет с опережением графика. Радует, что против «Видеотона» впервые за зиму по тайму сыграли те же Чорлука и Пейчинович.
— Вы говорили, что не очень довольны качеством игры. Это не
— Не сказал бы, что они
— Тогда почему качество футбола пока именно такое?
—
НАДЕЮСЬ, МИРАНЧУК
— В чем различие ситуаций с Самедовым и Миранчуком? Первого вы отправили в дубль, когда узнали, что он переходит в «Спартак». Второго — продолжаете выпускать с первых минут.
— В истории с Самедовым была четкая и конкретная ситуация — ясность, что он нас покидает. И мы уже знали, что на его позицию нужен другой футболист. С Миранчуком же непонятная лотерея — может, он будет в команде, а может, и нет. В этом и разница. А еще в том, что Алексей — молодой игрок и наш воспитанник.
— Президент клуба Илья Геркус сказал, что Миранчук точно уходит. Заявление уже написано.
— А я еще надеюсь, что он останется.
— Вас не смущает, что результативная статистика у Алексея в сезоне мизерная, а шума зато от его истории — очень много?
— Это вас всех смущает. А меня в первую очередь волнует то, что большая группа молодых игроков покидала «Локомотив», в том числе и до меня. Вспомните: Жемалетдинов, Оздоев, Махатадзе, Бурлак, Подберезкин. Все они
— Вы с Миранчуком по поводу этой ситуации общались?
— Я не могу рассказывать то, о чем мы говорим, это наше личное дело. Вижу, что он хорошо тренируется, неплохо играет, не бережет ноги. Я — тренер. Политикой, ставить его в состав или нет, заниматься не собираюсь. И если Миранчук выглядит лучше, чем остальные, то я буду выпускать на поле именно его. А если начну подыгрывать одним или вторым, тогда грош мне цена как тренеру.
Вот говорят еще, что Янбаев может уйти в конце сезона. Здесь все абсолютно так же: если хорошо сегодня работает — то играет, плохо — на поле не выходит. Я отделяю в футболе сегодняшний день от всего остального. Не могу думать в стиле: «Раз этот игрок нас покидает, то надо его наказать и не выпускать».
— Одно дело — официальные матчи, когда нужен результат, другое — контрольные, где наигрывают состав на ближайшее будущее.
— А для меня разницы нет. Повторю, смотрю только на текущую ситуацию. Так же и с Фернандешем было. Не знаю, что он там подписывал или нет, но когда я пришел, обнаружил его в дубле. И потом стоило большого труда привести в форму. Никому подыгрывать и влезать в политические ситуации не буду! Мне все равно, кто и что скажет, какой у футболиста агент, при каком руководителе его приглашали и так далее. Вот пришел сегодня в «Локо» Фарфан. Он пропустил некоторое время и сейчас ему предстоит набрать форму. Наберет — будет играть. Не наберет — не будет. И так со всеми.
— Вы сами в курсе подробностей ситуации с Миранчуком? Или всем занимается клуб?
— В курсе, но даже не хочу ее обсуждать. Отвлекает все это от основных тренерских дел.
МИРАНЧУК СИЛЬНЕЕ КОНКУРЕНТОВ.
— Со стороны кажется, что вы Алексею даже хотите оказать особое доверие. Он выходит в «старте» на важной позиции, исполняет все «стандарты».
— А какое доверие? Миранчук сильнее, чем конкуренты. И своей работой он это показывает. А что случится завтра? Да я не знаю! Мне уже вообще сложно загадывать. Каждый день разные вещи пишут. Сегодня тренер есть, а завтра его уже может не быть.
— А что вы думаете по поводу всего того, что пишут? Слухи про Бердыева и прочее.
— То же самое. Мне лежать, наверное, сейчас и размышлять: придет на мое место другой специалист, обойдемся без фамилий, или не придет? Да это ведь все отвлечет от основных дел. Я вот в каком направлении думаю: другой человек сменит меня только в случае, если работать буду плохо. А чтобы работал плохо, как раз и происходят такие вбрасывания через прессу. Якобы появятся волнение, неуверенность. Но это не про меня! Все, что не касается футбола, я отметаю. Не забиваю мозг ненужной информацией, читаю только то, что нужно и интересно. Конечно,
— Вы участвовали в поисках новичков — английского защитника, Фарфана?
— В
— В какой именно?
— Это уже наше внутреннее с руководством дело.
— Фарфан пока не в порядке?
— Он же некоторое время не играл. Нужно много работать, чтобы подойти к своему уровню.
— К весне успеет?
— Надеемся. Раз мы взяли этого футболиста, то должны с ним очень много работать. Если вы заметили, после каждой тренировки он получает дополнительные упражнения. Может, завтра на
— Перуанец для вас форвард или хавбек?
— Не готов ответить. Я еще не видел его в действии, все зависит от того, как себя проявит.
НАМ НУЖЕН ФОРВАРД ПОБЫСТРЕЕ, ЧЕМ ПРУДНИКОВ.
— Игорь Денисов близок к подписанию контракта, верно?
— Отвечу так: думаю, все игроки должны считать за счастье контракт с «Локо». А близок или нет — я уже не знаю. В нашем клубе вовремя платят зарплату, никогда не обманывают в финансовом плане с давних пор. Это российская
— Как вам молодой Амир Натхо?
— Пока сложно делать
— Зачем взяли на сбор Прудникова? Против «Видеотона» вы его даже не выпустили.
—
Форвард Коре, к примеру, который уже уехал со сборов, мне понравился. Но не получилось договориться по финансам. Думали, в этом плане все окажется значительно легче. Однако я согласен с нашими руководителями.
А то может в любой момент произойти дальнейшее увеличение требований.
— Запросы оказались большими со стороны игрока или команды, которой он принадлежит?
— Не знаю. Договор не состоялся между двумя клубами.
— На Ротенберга рассчитываете?
— Конкуренция большая, но и сезон длинный. Ротенберг участвовал в нескольких матчах на этом сборе и выглядел неплохо. В прошлом году Борис был травмирован, думаю, этот фактор еще сказывается. Восстановит до конца кондиции — будет выглядеть лучше.
ПУСТЬ ШИШКИН ПОВТОРИТ ПУТЬ КУЗЬМИНА.
— Надежда на укрепление состава
— Конечно. Мы должны усилиться. Сейчас посмотрели в деле почти всех молодых игроков, имеем полную информацию о них. Эти ребята в нашей обойме, но, естественно, им пока нужно
Просматривать футболистов будем.
— Почему так легко отпустили Шишкина — игрока сборной, который пришелся ко двору в четвертой команде чемпионата?
— По той простой причине, что после нескольких матчей осенью он проиграл свою позицию Янбаеву. Ренат стал играть лучше. Может, в дальнейшем Шишкин вновь будет выглядеть здорово в другой команде. Если он — опытный футболист и игрок сборной, зачем его держать на скамейке?
— Вы говорите, что вам нужен быстрый нападающий. Почему?
— Вижу нашу ситуацию именно так. «Локомотиву» не хватает скорости. И любой новичок должен быть более скоростным, чем имеющиеся игроки. Предпочитаю, чтобы форвард играл не только в передней линии, а по всему полю, выполнял серьезную беговую работу. Для меня это важно.
— Был реактивный Хенти.
— Да, у него неплохая скорость. Может, и получится с ним
Но,
— А как именно не подстраивался? Отказывался работать?
— Нет. Просто были такие нюансы, когда он должен был принимать то, что ему говорят. А не делать так, как хочет. Нужно было выполнять установку. В игре с «Рубином» Хенти вышел и допустил грубую ошибку, стоившую поражения. А по головке никто за это нас не погладит. Люди должны отвечать за свое появление на поле. Если человек серьезно относится даже к 10−15 минутам, которые ему выделяют, значит, он полезен для команды. А если игнорирует требования, значит, нам не по пути.
Михаил ГОНЧАРОВ
из Марбельи.
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