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4 февраля 2017, 22:30 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболист Алексей Концедалов ушел из самарских «Крыльев Советов»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт. Защитник Алексей Концедалов ушел из «Крыльев Советов», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Самары.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта. Алексей Концедалов выступал за «Крылья» с 2010 года и провел 96 игр в чемпионатах и Кубке России.

«Никакой обиды на клуб у меня нет. Это футбол. В Самаре я провел хорошие годы, в последние годы имел постоянную игровую практику, играл в одной команде с сильными футболистами. “Крылья Советов” мне многое дали. Конечно, покидать “Крылья” грустно, но никогда не говори никогда. Мосты не сжигаю и всегда буду рад приехать в Самару. Навсегда запомню наши победы над ЦСКА, “Зенитом” и “Спартаком”, а также наше возвращение в премьер-лигу», — сказал Концедалов.

Крылья Советов
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