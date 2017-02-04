Футболист Алексей Концедалов ушел из самарских «Крыльев Советов»

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта. Алексей Концедалов выступал за «Крылья» с 2010 года и провел 96 игр в чемпионатах и Кубке России.

«Никакой обиды на клуб у меня нет. Это футбол. В Самаре я провел хорошие годы, в последние годы имел постоянную игровую практику, играл в одной команде с сильными футболистами. “Крылья Советов” мне многое дали. Конечно, покидать “Крылья” грустно, но никогда не говори никогда. Мосты не сжигаю и всегда буду рад приехать в Самару. Навсегда запомню наши победы над ЦСКА, “Зенитом” и “Спартаком”, а также наше возвращение в премьер-лигу», — сказал Концедалов.