Геркус: ФК «Локомотив» согласовал контракты с Маргасовым и Колкером

Английские СМИ 31 января сообщали о том, что Колкер проходит медосмотр в «Локомотиве». 1 февраля председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил «Р-Спорт», что Маргасов перейдет в «Локомотив», если самарский клуб найдет ему замену.

«Есть несколько вариантов с нападающими. Надеемся, один из вариантов будет реализован. Маргасов? Он приехал в расположение команды и согласовал контракт. В ближайшее время будет информация, — сообщил Геркус, чьи слова приводятся на официальном сайте “Локомотива”. — В субботу летал общаться со Стивеном Колкером. У него много вопросов о России, нашем чемпионате, о “Локомотиве” и болельщиках. Будем относиться к ситуации с пониманием. Человеку 25 лет, он никогда не играл и не жил за границей. Давайте наберемся терпения и подождем. Контракт с ним уже согласован».

Ранее в СМИ фигурировала информация о том, что хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук в ближайшее время может перейти в московский «Спартак» или казанский «Рубин». Железнодорожники начали переговоры о продлении контракта с футболистом в ноябре, но соглашение до сих пор не было достигнуто.

«Мы должны думать и о своих интересах, и об интересах игроков — сочетать эти вещи. Если футболист не связывает свое будущее с “Локомотивом”, мы должны отстаивать наши интересы и добиваться максимальных преференций. Постараемся выйти из ситуации с наименьшими потерями. Иногда приходится быть жестким. Это не всем нравится», — сообщил Геркус.