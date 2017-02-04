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4 февраля 2017, 22:35 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Геркус: «Локомотив» согласовал контракт с футболистом КПР Колкером

Обновлено: 4 февраля, 18:47
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Локомотив» согласовал контракт с защитником английского «Куинз Парк Рейнджерс» Стивеном Колкером. Об этом сообщил президент «Локомотива» Илья Геркус, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Защитник в чемпионате Англии сезона-2016/17 провел 13 матчей забив два мяча. Увеличить
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«В субботу летал общаться с Колкером, у него много вопросов о России, нашем чемпионате, о “Локомотиве” и болельщиках, — сказал Геркус. — Будем относиться к ситуации с пониманием. Человеку 25 лет, он никогда не играл и не жил за границей. Давайте наберемся терпения и подождем, контракт с ним уже согласован».

Колкер в чемпионате Англии сезона-2016/17 провел 13 матчей, забив два мяча. В «Куинз Парк Рейнджерс» он перешел в 2014 году, сезон-2015/16 провел в аренде — сначала в «Саутгемптоне», затем — в «Ливерпуле».

До перехода в «Куинз Парк Рейнджерс» Колкер выступал за «Тоттенхэм», «Йовил Таун», «Бристоль Сити», «Суонси» и «Кардифф Сити». В 2012 году сыграл за сборную Англии в товарищеском матче с командой Швеции, забив гол. Участвовал в Олимпийских играх 2012 года, выступая за сборную Великобритании.

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