Футболист Маргасов покинул «Крылья Советов»
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» объявил об уходе из команды защитника Тимофея Маргасова. Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
В субботу Маргасов приехал в расположение московского «Локомотива», который проводит
«Защитник “Крыльев” Тимофей Маргасов покинул расположение нашей команды в турецком Белеке и продолжит карьеру в другом клубе», — говорится в сообщении.
Маргасов перешел в «Крылья Советов» перед началом текущего сезона из «Ростова». В текущем сезоне 24-летний крайний защитник принял участие в семи играх команды.
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