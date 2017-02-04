Футболист Маргасов покинул «Крылья Советов»

В субботу Маргасов приехал в расположение московского «Локомотива», который проводит учебно-тренировочный сбор в испанской Марбелье. Ранее президент клуба Илья Геркус сообщил, что «Локомотив» согласовал контракт с Маргасовым.

«Защитник “Крыльев” Тимофей Маргасов покинул расположение нашей команды в турецком Белеке и продолжит карьеру в другом клубе», — говорится в сообщении.

Маргасов перешел в «Крылья Советов» перед началом текущего сезона из «Ростова». В текущем сезоне 24-летний крайний защитник принял участие в семи играх команды.