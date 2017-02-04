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4 февраля 2017, 21:49 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

Матч с участием «Анжи» был прерван из-за массовой драки футболистов

Товарищеский матч между махачкалинским «Анжи» и турецким «Элязыгспором» был прерван из-за массовой драки футболистов. Об этом сообщается в аккаунте российского клуба в Twitter.

Товарищеский матч между махачкалинским <span class=error>Анжи</span> и турецким Элязыгспором был прерван <nobr>из-за </nobr>массовой драки футболистов. Об этом сообщается в аккаунте российского клуба в Twitter. Увеличить
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Встреча состоялась в субботу, 4 февраля. В конце первого тайма между игроками возникла потасовка. Как отмечает пресс-служба «Анжи», «после пропущенного гола игроки турецкой команды стали вести себя неоправданно агрессивно». В результате после отбора, совершенного игроком махачкалинцев Батразом Хадарцевым, на поле завязалась драка с участием запасных «Элязыгспора». Главный тренер российского клуба Александр Григорян решил увести команду в раздевалку.

В 2016 году встреча этих команд также завершилась дракой футболистов.

27 декабря пресс-служба дагестанской команды сообщила о том, что клуб будет вынужден продать ведущих игроков из-за сложной финансовой ситуации. Позднее в «Анжи» сменился владелец: вместо Сулеймана Керимова этот пост занял Осман Кадиев.

В турнирной таблице чемпионата России «Анжи» 11-е место. В 17 матчах команда набрала 20 очков.

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