Матч с участием «Анжи» был прерван из-за массовой драки футболистов

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Встреча состоялась в субботу, 4 февраля. В конце первого тайма между игроками возникла потасовка. Как отмечает пресс-служба «Анжи», «после пропущенного гола игроки турецкой команды стали вести себя неоправданно агрессивно». В результате после отбора, совершенного игроком махачкалинцев Батразом Хадарцевым, на поле завязалась драка с участием запасных «Элязыгспора». Главный тренер российского клуба Александр Григорян решил увести команду в раздевалку.

В 2016 году встреча этих команд также завершилась дракой футболистов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">К сожалению, матч <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%AD%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%B3%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80?src=hash">#АнжиЭлязыгспор</a> был прерван из-за потасовки в самом конце первого тайма.</p>— ФК «Анжи» (@fc_anji) <a href="https://twitter.com/fc_anji/status/827918531698233346">4 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

27 декабря пресс-служба дагестанской команды сообщила о том, что клуб будет вынужден продать ведущих игроков из-за сложной финансовой ситуации. Позднее в «Анжи» сменился владелец: вместо Сулеймана Керимова этот пост занял Осман Кадиев.

В турнирной таблице чемпионата России «Анжи» 11-е место. В 17 матчах команда набрала 20 очков.