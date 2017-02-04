Матч с участием «Анжи» был прерван из-за массовой драки футболистов
Товарищеский матч между махачкалинским «Анжи» и турецким «Элязыгспором» был прерван
из-за массовой драки футболистов. Об этом сообщается в аккаунте российского клуба в Twitter.
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Видимо, что-то случилось...
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Встреча состоялась в субботу, 4 февраля. В конце первого тайма между игроками возникла потасовка. Как отмечает
В 2016 году встреча этих команд также завершилась дракой футболистов.
27 декабря
В турнирной таблице чемпионата России «Анжи» 11-е место. В 17 матчах команда набрала 20 очков.
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