Геркус: «Локомотив» должен отстаивать свои интересы, если Миранчук хочет уйти
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» должен отстаивать свои интересы, если полузащитник Алексей Миранчук не хочет оставаться в команде. Об этом в эфире официального клубного канала в Periscope («Перископ») сообщил президент «Локомотива» Илья Геркус.
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Ранее агент Миранчука Вадим Шпинев в интервью изданию «Советский спорт» заявил, что «Локомотив» сам вынудил 21-летнего игрока не оставаться в команде. По словам Шпинева, причиной этому послужило отношение клуба к футболисту. «Локомотив» в переговорах по контракту полузащитника подчеркнул, что Миранчук не достоин финансовых условий, которые предлагались изначально.
«Мы — футбольный клуб “Локомотив” и должны думать, прежде всего, о своих интересах, о карьерах игроков, сочетать эти две вещи. Если
Также президент клуба отметил, что в скором времени «Локомотив» должен подписать новые контракты со многими футболистами команды. «Думаю, к началу третьего сбора мы переподпишем большое количество молодых игроков. Мы им предлагаем хорошие новые контракты и надеемся, что они останутся с нами и станут основой нашей команды, потому что мы видим в них большой потенциал. Также в скором времени будут переподписаны контракты с некоторыми игроками основного состава», — сказал президент клуба.
Ранее Геркус заявил, что Мирачук принял решение продолжить карьеру в другом клубе, стороны «ищут взаимоприемлемый вариант» и постараются «сделать переход мягким». По информации ТАСС, игрок намерен перейти в казанский «Рубин». Казанцы предложили железнодорожникам 5 млн евро, однако «Локомотив» объявил, что готов продать его за 6 млн евро.
Миранчук выступает за основной состав «Локомотива» с 2013 года. В его активе четыре матча и один гол за сборную России.
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