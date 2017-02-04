«Локомотив» согласовал с футболистом Маргасовым условия контракта

В субботу Маргасов приехал в расположение «Локомотива», который проводит учебно-тренировочный сбор в испанской Марбелье. Сбор команды завершится 7 февраля.

«Футболист нам интересен, он приехал. Мы с ним согласовали условия контракта, в ближайшее время объявим на сайте», — сказал Геркус.

Маргасов перешел в «Крылья Советов» перед началом текущего сезона из «Ростова». В текущем сезоне 24-летний крайний защитник принял участие в семи играх команды.