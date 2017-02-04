«Локомотив» согласовал с футболистом Маргасовым условия контракта
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» согласовал с защитником «Крыльев Советов» Тимофеем Маргасовым условия личного контракта. Об этом в эфире официального клубного канала Periscope («Перископ») сообщил президент «Локомотива» Илья Геркус.
В субботу Маргасов приехал в расположение «Локомотива», который проводит
«Футболист нам интересен, он приехал. Мы с ним согласовали условия контракта, в ближайшее время объявим на сайте», — сказал Геркус.
Маргасов перешел в «Крылья Советов» перед началом текущего сезона из «Ростова». В текущем сезоне 24-летний крайний защитник принял участие в семи играх команды.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter