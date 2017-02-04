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4 февраля 2017, 20:39 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Локомотив» согласовал с футболистом Маргасовым условия контракта

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» согласовал с защитником «Крыльев Советов» Тимофеем Маргасовым условия личного контракта. Об этом в эфире официального клубного канала Periscope («Перископ») сообщил президент «Локомотива» Илья Геркус.

В субботу Маргасов приехал в расположение «Локомотива», который проводит учебно-тренировочный сбор в испанской Марбелье. Сбор команды завершится 7 февраля.

«Футболист нам интересен, он приехал. Мы с ним согласовали условия контракта, в ближайшее время объявим на сайте», — сказал Геркус.

Маргасов перешел в «Крылья Советов» перед началом текущего сезона из «Ростова». В текущем сезоне 24-летний крайний защитник принял участие в семи играх команды.

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