«Анжи» не доиграл матч с турецким «Элязыгспором» из-за потасовки между игроками
Контрольный матч «Анжи» на сборе в Турции против местного клуба второго дивизиона «Элязыгспор» был прерван после возникшей в концовке первого тайма потасовки между игроками команд.
При счёте 1:0 в пользу махачкалинцев футболисты турецкого клуба спровоцировали драку.
«После пропущенного гола игроки турецкой команды стали вести себя неоправданно агрессивно и всячески провоцировали наших ребят. Потасовка завязалась после успешного отбора мяча Хадарцевым. Соперники, как по команде, набросились на Батраза. На поле моментально оказалась вся скамейка запасных “Элязыгспора”. Главный тренер “Анжи” принял решение увести команду в раздевалку.
Напомним, несколько лет назад контрольный матч с этим же соперником также завершился массовой потасовкой. Мы сожалеем, что работа, запланированная тренерским штабом на сегодня, не могла быть доведена до конца
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