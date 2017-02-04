Когда футбол под угрозой. Чей путь повторяет Миранчук

Алексей Миранчук — талантливый парень. Ему даже Месси свои бутсы присылал. Но он, будем откровенны, не сделал еще ничего, чтобы о нем говорили как о суперзвезде. Однако в последнее время складывается ощущение, что важнее персонажа в нашем футболе просто нет. К сожалению, это говорит о том, что с яркими игроками у нас ну совсем туго. А еще лишний раз заставляет снять розовые очки (если они у кого-то еще остались) и признать: цены на российских игроков и их зарплаты не просто перегреты, а губят игроков, оказавшихся в лапах дельцов, для которых футбол — это бизнес и нечего личного.

Миранчук — не первый, чья карьера оказывается под угрозой, пока большие дяди выясняют, кто какие «подъемные» предложит, кто сколько процентов от сделки получит, и так далее. К примеру, сегодня не исключен вариант, при котором из-за досрочного расторжения контракта с «Локо» Миранчук будет на несколько месяцев дисквалифицирован. Да и в любом случае бесконечная шумиха и ворох новостей с упоминаниями каких-то диких сумм — серьезный удар по неокрепшей психике. «Отступные» в размере 25 миллионов — это вообще как?! Речь, на секундочку, об атакующем полузащитнике, который отдал пока только шесть голевых передач за всю карьеру….

Пусть у Алексея все сложится хорошо. Пусть не придется ему потом проклинать людей, рассоривших его с родным «Локомотивом», в котором он мог стать со временем настоящим лидером….

Миранчук — не первый.

Сердар АЗМУН.

Этой зимой хватало слухов о возможном отъезде в иностранный чемпионат Сердара Азмуна, который классно разрекламировал себя в матчах Лиги чемпионов. Но не стоит забывать, что в «багаже» иранца незаконченное разбирательство с «Рубином».

Летом прошлого года Азмун буквально сбежал из казанского клуба к Курбану Бердыеву, у которого прежде играл в аренде. Аренда предполагала опцию выкупа. За прописанную сумму. И «Ростов» эту сумму выплатил. Так, по крайней мере утверждают дончане и представители игрока.

Но у оппонентов другая позиция. В середине ноября за несколько часов до игры «Рубин» — «Ростов» представители Следственного комитета РФ пришли в гостиницу, где жили вице-чемпионы. Через несколько дней президент «Рубина» и мэр Казани Ильсур Метшин на выходе с заседания исполкома РФС объяснил:

— Боже упаси, чтобы мы принимали какие-то действия в отношении Сердара Азмуна перед матчем. Это было бы вне футбольной этики. Футбол отдельно, законодательство — отдельно. Поэтому в день игры мы хотели опросить только генерального директора, который заключал договор (но он был на больничной койке), и переводчика — он ответил на вопросы следователей в присутствии адвоката на следующий день. Больше никаких действий не было. Наша позиция простая. Все, что я сейчас скажу, может помешать делу. Но если вкратце, то мы работаем только в правовом поле. И будем защищать свою позицию до конца, в том числе через CAS. Финал будет интересный. Это я вас уверяю. Поинтереснее, чем матч с «Ростовом» (встреча закончилась 0:0. — Прим. «СЭ»).

И снова остается пожелать Азмуну не стать жертвой юридических разборок.

Владимир БЫСТРОВ.

Отматываем на несколько лет назад. Только сила воли и завидный профессионализм позволили не сломаться Владимиру Быстрову, когда его выдернули из боровшегося за золото «Спартака» в «Зенит» под соусом возвращения в родной клуб, но, по сути, сделали его объектом ненависти фанатов. Леонид Федун обещал рассказать об обстоятельствах того трансфера в мемуарах, Валерий Карпин намекал на звонки «сверху». На «Петровском» футболисту был устроен такой «прием», что стало даже боязно за его карьеру, но Быстров справился. А время, как известно, лечит, и сейчас хавбек «Краснодара» может спокойно гулять по улицам города на Неве.

Дмитрий СЫЧЕВ.

В 2002-м «Спартак» скандально разводился с Дмитрием Сычевым, который привлек к себе интерес европейских клубов игрой на чемпионате мира в Японии. По сей день неизвестно, кто именно был главным идеологом расставания. Андрей Червиченко уверял, что «Спартак» предложил игроку шикарный новый контракт. Сторона нападающего уверяла, что клуб не выполнял обязательства по старому соглашению. Кончилось все тем, что контракт был разорван, а КДК дисквалифицировал Сычева на четыре месяца.

— Дима уходить из «Спартака» не хотел, — вспоминал несколько лет спустя в интервью «СЭ» Олег Романцев. — Со слезами на глазах сообщил мне, что уехать его вынуждают, а он ничего поделать не может. Я тоже не хотел с ним расставаться, но тогда все решили за нас.

— Как считаете, Сычев прогрессирует?

— На мой взгляд, рубец от той психологической травмы у него остался. Если бы Дима не ушел из «Спартака», мог бы вырасти в одного из лучших нападающих Европы. Но он вынужден был слишком рано уехать на Запад. Там то играл, то нет, потом вернулся назад, но с правильных рельс уже сошел….