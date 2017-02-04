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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28663708/
4 февраля 2017, 18:38 | Футбол: Премьер-лига | «Прессбол»

Товарищеский матч. «Оренбург» с Гутором, Сиваковым, Бордачевым и Нехайчиком в составе проиграл «Словацко»

«Оренбург» потерпел поражение от «Словацко» в товарищеском матче — 2:3. В составе российской команды на поле выходили белорусы Александр Гутор, Михаил Сиваков, Максим Бордачев и Павел Нехайчик.

«Оренбург» — «Словацко» — 2:3

Оренбург (1 тайм): Абакумов, Малых, Андреев, Сиваков, Бордачев, Коронов, Благо, Афонин, Нехайчик, Дюриш, Саная.

Оренбург (2 тайм): Гутор, Гегечкори, Ойеволе, Жунич, Полуяхтов, Бреев, Шогенов, Воробьев, Рудаков, Лобжанидзе, Делькин.

Оренбург
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