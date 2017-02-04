Товарищеский матч. «Оренбург» с Гутором, Сиваковым, Бордачевым и Нехайчиком в составе проиграл «Словацко»
«Оренбург» потерпел поражение от «Словацко» в товарищеском матче — 2:3. В составе российской команды на поле выходили белорусы Александр Гутор, Михаил Сиваков, Максим Бордачев и Павел Нехайчик.
«Оренбург» — «Словацко» — 2:3
Оренбург (1 тайм): Абакумов, Малых, Андреев, Сиваков, Бордачев, Коронов, Благо, Афонин, Нехайчик, Дюриш, Саная.
Оренбург (2 тайм): Гутор, Гегечкори, Ойеволе, Жунич, Полуяхтов, Бреев, Шогенов, Воробьев, Рудаков, Лобжанидзе, Делькин.
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