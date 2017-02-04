«Локомотив» получил предложения о трансферах Лысова и Галанина
Агент Вадим Шпинёв сообщил, что у московского «Локомотива» есть трансферные предложения по 19-летнему нападающему Михаилу Лысову и 18-летнему полузащитнику Ивану Галанину.
Оба футболиста пока не выступали за «железнодорожников» в официальных матчах.
«Есть интерес по молодым ребятам из “Локо”, и я сейчас не про братьев Миранчуков. Предложения есть по Михаилу Лысову, Ивану Галанину. Илья Геркус обещал пересмотреть условия их контрактов, но решение будут принимать парни», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
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