Прядкин: «Томь» не снимется с чемпионата РФПЛ из-за финансовых проблем
МОСКВА, 4 Февраля. /ТАСС/. В Российской футбольной
премьер-лиге (РФПЛ) уверены, что «Томь» не станет сниматься с чемпионата из-за финансовых проблем. Об этом ТАСС заявил президент лиги Сергей Прядкин.
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Томский клуб не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона. В декабре и январе команду покинули почти все футболисты основного состава, воспользовавшись возможностью расторгнуть контракт через палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).
«Беспокойства и опасности, что команда сойдет с дистанции
В декабре губернатор области, президент клуба Сергей Жвачкин заявил, что вопросы по долгам будут решены в первом квартале текущего года.
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