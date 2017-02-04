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4 февраля 2017, 16:47 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Прядкин: «Томь» не снимется с чемпионата РФПЛ из-за финансовых проблем

МОСКВА, 4 Февраля. /ТАСС/. В Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) уверены, что «Томь» не станет сниматься с чемпионата из-за финансовых проблем. Об этом ТАСС заявил президент лиги Сергей Прядкин.

В декабре губернатор области президент клуба Сергей Жвачкин заявил что вопросы по долгам будут решены в первом квартале текущего года. Увеличить
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Томский клуб не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона. В декабре и январе команду покинули почти все футболисты основного состава, воспользовавшись возможностью расторгнуть контракт через палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).

«Беспокойства и опасности, что команда сойдет с дистанции из-за финансовых проблем, нет, — прокомментировал ситуацию Прядкин. — Огромное спасибо властям региона, Виталий Леонтьевич Мутко много уделил этому внимания. В понедельник-вторник у меня будет разговор с генеральным директором томичей Русланом Киселевым, и я буду владеть более детальной информацией. Но обычно мы на связи, когда ситуация обострена, так что сейчас она, судя по всему, выравнивается».

В декабре губернатор области, президент клуба Сергей Жвачкин заявил, что вопросы по долгам будут решены в первом квартале текущего года.

Из-за проблем с долгами на «Томь» до сих пор наложен запрет на регистрацию новых игроков. После 17 туров чемпионата России «Томь» располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков.

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РФС обязал «Томь» выплатить задолженности Голышеву и Касьяну

МОСКВА, 2 фев — Р-Спорт. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) обязала «Томь» выплатить задолженности нападающему команды Павлу Голышеву и бывшему игроку томского клуба украинскому форварду Александру Касьяну, сообщается на официальном сайте РФС.
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