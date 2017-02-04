Олег Кузьмин: Больше переживал не за то, как сыграю, а за колено

Экс-игрок сборной России провел первый поединок после тяжелой травмы в мае 2016 года, из-з которой не поехал на Euro-2016.

— Несмотря на то, что проиграли, игра была неплохой, много комбинировали, многое получалось из того, что наигрываем на тренировках, — цитирует официальный сайт «Рубина» Кузьмина. — Это радует. Результат важен, но не в первую очередь. Главное сейчас — набрать кондиции, вернуть связи. Думаю, в этом прогресс есть.

— Какие ощущения от возвращения в строй после длительного восстановления?