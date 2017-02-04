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4 февраля 2017, 16:32 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Олег Кузьмин: Больше переживал не за то, как сыграю, а за колено

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин остался доволен своим участием в контрольном матче с «Осиеком» (1:2).

Экс-игрок сборной России провел первый поединок после тяжелой травмы в мае 2016 года, из-з которой не поехал на Euro-2016.

— Несмотря на то, что проиграли, игра была неплохой, много комбинировали, многое получалось из того, что наигрываем на тренировках, — цитирует официальный сайт «Рубина» Кузьмина. — Это радует. Результат важен, но не в первую очередь. Главное сейчас — набрать кондиции, вернуть связи. Думаю, в этом прогресс есть.

— Какие ощущения от возвращения в строй после длительного восстановления?

— Был очень сложный период восстановления. Спасибо родным и близким за поддержку, физиотерапевту Хуану Мартинесу. Конечно, присутствовало волнение, но больше переживал не за то, как сыграю, а за то, как будет вести себя мое колено. Все-таки тренировки тренировками, а игра — совсем другое. Очень рад, что все прошло нормально, никаких болевых ощущений не почувствовал.

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