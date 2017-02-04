Гендиректор ФК «Крылья Советов»: поле «Металлурга» будет готово к матчу с «Локомотивом»
МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Поле самарского стадиона «Металлург» будет готово принять матч 18-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.
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В начале декабря 2015 года совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской футбольной
В июле 2016-го на «Металлурге» была завершена укладка нового покрытия. Финансовый директор «Крыльев Советов» Игорь Поваров тогда рассказал ТАСС, что предыдущий глиняный слой не давал влаге возможности покидать поверхность, в связи с чем поле постоянно затапливало.
«Работы ведутся планомерно, поле готовится к матчу. Игра состоится на нашем стадионе, он будет к этому готов», — сказал Шашков.
Матч с «Локомотивом» станет первым для «Крыльев Советов» после зимнего перерыва в 2017 году. Встреча состоится в Самаре 5 марта.
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