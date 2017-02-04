Гильерме: Мечтаю вновь сыграть за сборную России. Я не слабее Джанаева и Крицюка
В июле исполнится ровно 10 лет с того момента, как бразильский голкипер перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе». Дата — серьезная и во многом удивительная.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За годы в нашей стране с Маринату случилось многое: он перенес две тяжелейшие травмы, но всякий раз возвращался более сильным, завоевал бронзовые медали чемпионата и Кубок, получил российский паспорт и впервые сыграл в футболке с трехглавым орлом на груди, съездил на чемпионат Европы во Франции. А еще — превратился в главного старожила и символа сегодняшней команды железнодорожников. В откровенном интервью спецкору «СЭ» Гильерме рассказал про текущие дела
ЛЮБИМЫЙ ИГРОК В «БАРСЕ» — «МСН»
— Вы сдвинули наше интервью на день, потому что хотели посмотреть полуфинал Кубка Испании «Атлетико» — «Барселона». За кого болели и почему?
— За «Барсу». Просто давно симпатизирую ей. Так что итогом (2:1 в пользу
— Ездили хотя бы раз на игру на «Камп Ноу»?
— Нет. Если честно, не люблю смотреть футбол вживую. Либо по телевизору, либо играть самому.
— Кто любимый футболист в команде Луиса Энрике?
— Однозначно — MSN! (Связка
— Неожиданный выбор. У вас предложений из Испании случайно не появлялось на протяжении карьеры?
— Нет, никогда.
— А мечта попасть туда — есть?
— Ох, мечты… У всех людей они должны быть. Я, естественно, не исключение.
— Если бы позвала не «Барселона», а команда попроще, условный «Реал Сосьедад», поехали бы?
— Зависит от ситуации. Никогда не знаешь, что будет завтра. Представим, что у меня нет других вариантов продолжения карьеры, а есть предложение от «Реал Сосьедад». Тогда почему нет?
САМОЕ ЧАСТОЕ СЛОВО СЕМИНА? «РАБОТА»
— Как провели отпуск?
— Отлично! Слетал в Бразилию. Сначала 10 дней был в своем родном городе Катагуазисе, затем — в Куритибе, где выросла супруга. Замечательно провел время, встретился с родственниками и друзьями, получил положительные эмоции.
— Вы
— Да. Там есть проблемы — кризис в политике, кризис в экономике. Честно говоря, не лучшие времена. Но это же мой дом. Тем более так не везде. Есть города, где можно жить комфортно.
— Но бронированной машины, как у Фернанду из «Спартака», у вас там нет?
— (Смеется.) Нет, у меня самая обычная.
— Почему пропустили первые два матча на испанских сборах?
— Ничего страшного — был маленький спазм икроножной мышцы. Решили вместе с врачами и тренерским штабом, что ради профилактики лучше пока не играть. Сейчас уже все в прошлом. Работаем, готовимся, играем. Все в порядке.
— С Юрием Семиным вы уже работали прежде в «Локомотиве» — в 2009—2010 годах. Изменился он с тех пор?
— Нет, нисколько. В тренировочном процессе, конечно, появились
— Какое слово на занятиях звучит от него чаще всего?
— «Работа». Он всегда повторяет: нужно много и ежедневно работать, и тогда положительный результат обязательно придет.
У «СПАРТАКА» И «ЗЕНИТА» ОДИНАКОВЫЕ ШАНСЫ НА ЗОЛОТО
— Почему первая часть чемпионата сложилась для «Локо» неважно?
— Произошло много изменений в клубе. Перестройка. Пришел новый тренерский штаб. А в таких случаях команде всегда нужно время.
— Сейчас уже привыкли?
— Да. Уже точно понимаем, что тренер от нас хочет, как мы должны играть. И теперь будет однозначно легче.
— Как думаете, что вас ждет весной?
— Есть все шансы провести хорошую вторую часть чемпионата. Ведь сейчас у нас много времени для того, чтобы поправить дела в команде: и с точки зрения тактики, и физики, и техники. Надеюсь и считаю, все сложится отлично, как мы хотим.
— А если конкретнее, цель — место в еврокубках?
— Да. Сегодня она, пожалуй, именно такая. Есть еще Кубок России, где у нас тоже хорошая возможность показать себя. Мы понимаем, что нигде легко не будет, но нужно стараться. Этот год — очень важный для нас.
— За чемпионство вы, по вашим словам, бороться не сможете. Тогда кто главный фаворит?
— Поправлю: взять золотые медали уже сейчас будет сложно, но никогда не говори «Это невозможно!». Будем биться до последнего. Просто пока цель именно такова: необходимо попасть в
— Фарфана уже оценили?
— Он ведь
— «Локомотив» не станет слабее с уходом Самедова?
— Александр, безусловно, очень хороший футболист, который может многое дать абсолютно любой команде. К сожалению, он ушел. Однако у нас есть игроки, которые могут выступать на его месте и на его уровне. Не думаю, что будут
— Сильно расстроились, когда узнали, что Самедов решил уйти?
— Нет. Зачем расстраиваться? Это футбол, где жизнь складывается так, что сегодня твой друг в одной команде с тобой, а завтра уже — в другой.
— Самедов не просто партнер, а именно друг?
— Да. У нас очень хорошие отношения. Правда, в последнее время связь не поддерживали, но уверен, что мы будем общаться и дальше.
— Вы про себя можете сказать со стопроцентной уверенностью, что в «Спартак» не перешли бы никогда?
— Кто знает, что тебе готовит будущее. Однако сегодня я в «Локомотиве», скоро исполнится 10 лет, как я пришел сюда. И я очень люблю мой клуб! Надеюсь, еще много лет проведу в нем.
— Задумывались над тем, что вы сейчас главный старожил в команде? Выступаете за нее дольше, чем остальные футболисты.
— Не только я, есть еще и Янбаев. Он тоже здесь с 2007 года.
— Но ведь ощущаете себя уже главным
— (Улыбается.) Пожалуй, да. И это хорошо. Когда я
В ПЕРВЫЕ ДВА ГОДА ХОТЕЛ ВЕРНУТЬСЯ В БРАЗИЛИЮ.
А СЕЙЧАС РОССИЯ — МОЙ ВТОРОЙ ДОМ
— Что задержитесь на 10 лет в России, само собой, тоже не подозревали?
— Нет. Вообще! Особенно в тот момент, когда я только приехал. Почти сразу столкнулся со многими проблемами, получил травму. И в первые два года очень хотел обратно в Бразилию. Не представляете, как мне было тяжело. Но, к счастью, ситуация изменилась кардинальным образом. Я стал играть, освоился, и все дурные мысли исчезли.
— И вот теперь вы уже больше года как гражданин России.
— Нет, не думаю. Изменилось лишь одно — теперь я перестал считаться легионером. А в жизни все
—
— Да нет, не шибко (поразительно, но в оригинале Гильерме произнес это не столь часто встречающееся слово. — Прим. М. Г.), не преувеличивайте (смеется). Главное, что я все понимаю. А в разговорной речи надо совершенствоваться.
— В какой момент решили стать россиянином, помните?
— Давайте считать. Сейчас 2017-й. Паспорт я получил в 2015-м. Значит, желание появилось в 2013-м. Было предложение от клуба, спрашивали мое мнение, и я сразу сказал, что очень хочу. Сел, посоветовался с женой и папой. Никто не оказался против. И процесс пошел.
— Все друзья и родственники из Бразилии поддержали вас?
— Абсолютно. Они ведь знали, что я никогда не играл за сборную Бразилии, и вряд ли у меня появилась бы такая возможность. А вот Россия мне шанс подарила.
— Признайтесь честно: вас не обижали разговоры, что, мол, не нужны нашей национальной команде натурализованные футболисты? Тарасов так говорил, Аршавин.
— Нисколько. У каждого человека есть свое мнение, и это нормально. Я понимаю, что вы, русские, большие патриоты, и уважаю вашу позицию.
— Супруга и дети получили российское гражданство?
— Обе дочки — да. Жена — нет, поскольку очень сложный процесс. И мы не хотим этим заниматься.
СМОГУ ЛИ СМЕНИТЬ АКИНФЕЕВА? А ПОЧЕМУ НЕТ?
— Вы признались, что очень хотите снова попасть в сборную. С Черчесовым на эту тему хотя бы раз общались?
— Пока нет. Но я жду! И надеюсь, что моя мечта — представлять Россию на чемпионате мира-2018 — сбудется. Постараюсь сделать все возможное. Буду в любой момент очень рад, если тренерский штаб вызовет меня. И всегда буду готов.
— Обидно наверняка, что после чемпионата Европы вас ни разу не пригласили?
— Нет. У нас ведь сейчас очень большая вратарская конкуренция, что хорошо для национальной команды. Я нисколько не обижаюсь.
— Акинфеева вы на данный момент считаете вратарем номер один в стране, так?
— Да.
— А если сравнить вас с Джанаевым и Крицюком, на которых Черчесов делает ставку как на второго и третьего вратаря?
— Считаю, я ничем не хуже. Но у них двоих ведь сейчас хорошие отрезки в «Ростове» и «Краснодаре». У Джанаева был отличный год, и он тоже должен получать приглашения и играть. Повторю: в стране очень высокая конкуренция, поэтому мне надо еще больше работать. А самое главное — клубные дела. Когда с командой ты побеждаешь, попасть в сборную всегда легче. У нас же в «Локомотиве» случился не очень хороший период в чемпионате. Так как команда не выигрывала, про меня тоже можно было сказать, что я не показываю лучший уровень. И, наверное, этот факт тоже отчасти повлиял на выбор тренерского штаба.
— Ваш бывший тренер Анатолий Бышовец
— Думаю, он прав. Я ведь столько лет играю в России на хорошем уровне, уже опытный вратарь. Почему нет?
НЕ СЧИТАЮ, ЧТО СЛУЦКОГО НАДЛОМИЛ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
— Вы съездили на чемпионат Европы. Какие воспоминания остались в первую очередь?
— Хочется оставлять в памяти хорошее, поэтому назову наш матч с Англией. Это была очень сложная игра, и в самом конце Василий Березуцкий смог сравнять счет. Мы, если честно, тогда уже начали мечтать, думать, что все в итоге сложится хорошо, что мы пройдем дальше. Ведь смогли отобрать очки у такой сильной команды!
— Помните эмоции скамейки сразу после гола Березуцкого?
— Такое разве забудешь? Я вместе со всеми вскочил, побежал к партнерам на поле, праздновал. Это было очень круто.
— Как вам опыт работы со Слуцким?
— С ним очень приятно. Он добрый, позитивный, много шутит.
— После тяжелой неудачи и разочарования на Euro у Леонида Викторовича настал кризис и в ЦСКА, в результате клуб он покинул. Как думаете, это связанные между собой события?
— Нет. Вряд ли его надломил именно чемпионат Европы. Главная причина, на мой взгляд, в том, что Слуцкий уже долго работал с ЦСКА. Почти во всех командах, когда ее длительное время возглавляет один и тот же тренер, в
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— Нет. Я был просто очень рад находиться в команде и присутствовать на скамейке во время матчей.
— С кем из сборников больше всех подружились?
— Много общались с Ромой Шишкиным. А из других клубов — с Лодыгиным.
— Российский гимн пели перед матчами?
— (Смеется.) Нет, к сожалению, еще не пою. Могу только читать слова, когда их показывают на экране. А сам пока не могу.
— Как вам атмосфера во время Euro?
— Очень круто! Самая хорошая, при которой я
— Серьезно?
— Конечно. Вы ведь имеете в виду обстановку на самом чемпионате?
— И ее, и ту, что была внутри команды.
— А, тогда нет. Я про турнир в общем. А внутри сборной было не настолько супер, но нормально.
— Говорили, дело до драки даже дошло…
— Я не видел, не присутствовал в тот момент рядом, поэтому не могу говорить с уверенностью. Да, слышал от других людей, но не знаю.
ПО ЗАВЕРШЕНИИ КАРЬЕРЫ ХОЧУ ЖИТЬ И В РОССИИ, И В БРАЗИЛИИ
— Вы ведь дружите с Мариу Фернандесом из ЦСКА?
— Да, иногда общаемся.
— Он, как и вы, получил паспорт и теперь может играть за сборную.
— Не просто может, а должен! В нашем чемпионате он лучший крайний защитник. И знаю, что сам Мариу очень хочет играть за Россию. А по своим качествам, считаю, он усилил бы и Бразилию.
— Ваш прежний партнер по «Локо» Иванович вернулся в Россию.
— Футболисты такого уровня для нашего чемпионата — это всегда здорово. Он добрый человек, мы отлично общались с ним во времена выступлений в одной команде. И даже когда в июне Россия встречалась с Сербией в Монако, я подошел к нему, и мы душевно поговорили.
— Вас часто узнают на улицах в Москве?
— Да. Подходят, просят автографы и совместные фотографии.
— Осенью после серии поражений вы говорили, что стыдно даже по городу ходить. А страшно не было?
— Нет, вы что. Речь идет именно о чувстве стыда. Когда команда проигрывает, я не люблю показываться людям на глаза лишний раз. Но на самом деле, наши болельщики при встрече всегда говорили только слова поддержки.
— Вы считаете русских добрыми?
— Конечно. Добрыми и очень душевными.
— А многие иностранцы говорят: мы в большинстве своем закрытые, злые.
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— А почему ходим с грустным видом?
— Потому что у вас много вещей, которые отвлекают и расстраивают. Например, погода. Особенно зимой. Мороз! Вы почти не видите солнце на протяжении года. А это ведь не так просто.
— Значит, вы не можете представить, что даже после завершения карьеры останетесь в нашей стране?
— Пока не могу. Не решил еще, как все сложится. Сейчас я думаю так: половину времени буду проводить в России, половину — в Бразилии. Летать
ПОНИМАЮ ТЕХ, КТО ВЫБИРАЕТ КИТАЙ
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— Есть Промес, Смолов. Еще Жулиану. Очень сильные футболисты.
— Вы могли бы себя представить в Китае?
— Нет. Никогда! (Смеется.) Там же иностранным вратарям нельзя играть.
— Точно. А теоретически?
— Повторю: всегда сложно говорить по поводу будущего.
— Но вы понимаете мировых звезд, которые выбирают не достижения, а деньги?
— Да. Карьера футболистов очень короткая. И приходится всегда думать не только о сегодняшнем дне, но и о дальнейшей жизни. Мы же ничего не умеем кроме того, как играть в футбол. А семью обеспечивать нужно, чтобы и дети жили в достатке. Потом, у нас в Бразилии многие игроки вынуждены содержать и папу, и маму, и родителей супруги, и братьев, и сестер, и так далее. Так что иногда деньги — серьезная мотивация.
— Если говорить о мотивации, какая главная спортивная мечта сейчас у вас?
— Стать чемпионом с «Локомотивом». И играть за сборную России на ЧМ-2018. Вернее, не обязательно играть, а как минимум быть внутри команды.
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