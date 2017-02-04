Гильерме: Мечтаю вновь сыграть за сборную России. Я не слабее Джанаева и Крицюка

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За годы в нашей стране с Маринату случилось многое: он перенес две тяжелейшие травмы, но всякий раз возвращался более сильным, завоевал бронзовые медали чемпионата и Кубок, получил российский паспорт и впервые сыграл в футболке с трехглавым орлом на груди, съездил на чемпионат Европы во Франции. А еще — превратился в главного старожила и символа сегодняшней команды железнодорожников. В откровенном интервью спецкору «СЭ» Гильерме рассказал про текущие дела красно-зеленых и вспомнил свои многие приключения в стране, которую он теперь считает вторым домом, — как давние, так и последние. Один Миранчук на чемоданах, другой — на костылях. 10 главных событий в жизни «Локо».

ЛЮБИМЫЙ ИГРОК В «БАРСЕ» — «МСН»

— Вы сдвинули наше интервью на день, потому что хотели посмотреть полуфинал Кубка Испании «Атлетико» — «Барселона». За кого болели и почему?

— За «Барсу». Просто давно симпатизирую ей. Так что итогом (2:1 в пользу сине-гранатовых в первом матче. — Прим. «СЭ») вполне доволен. И вообще мне очень нравится испанский футбол. Больше, чем все остальные чемпионаты.

— Ездили хотя бы раз на игру на «Камп Ноу»?

— Нет. Если честно, не люблю смотреть футбол вживую. Либо по телевизору, либо играть самому.

— Кто любимый футболист в команде Луиса Энрике?

— Однозначно — MSN! (Связка Месси-Суарес-Неймар. — Прим. «СЭ»).

— Неожиданный выбор. У вас предложений из Испании случайно не появлялось на протяжении карьеры?

— Нет, никогда.

— А мечта попасть туда — есть?

— Ох, мечты… У всех людей они должны быть. Я, естественно, не исключение.

— Если бы позвала не «Барселона», а команда попроще, условный «Реал Сосьедад», поехали бы?

— Зависит от ситуации. Никогда не знаешь, что будет завтра. Представим, что у меня нет других вариантов продолжения карьеры, а есть предложение от «Реал Сосьедад». Тогда почему нет?

САМОЕ ЧАСТОЕ СЛОВО СЕМИНА? «РАБОТА»

— Как провели отпуск?

— Отлично! Слетал в Бразилию. Сначала 10 дней был в своем родном городе Катагуазисе, затем — в Куритибе, где выросла супруга. Замечательно провел время, встретился с родственниками и друзьями, получил положительные эмоции.

— Вы как-то говорили, что в Бразилии не очень спокойно. До сих пор?

— Да. Там есть проблемы — кризис в политике, кризис в экономике. Честно говоря, не лучшие времена. Но это же мой дом. Тем более так не везде. Есть города, где можно жить комфортно.

— Но бронированной машины, как у Фернанду из «Спартака», у вас там нет?

— (Смеется.) Нет, у меня самая обычная.

— Почему пропустили первые два матча на испанских сборах?

— Ничего страшного — был маленький спазм икроножной мышцы. Решили вместе с врачами и тренерским штабом, что ради профилактики лучше пока не играть. Сейчас уже все в прошлом. Работаем, готовимся, играем. Все в порядке.

— С Юрием Семиным вы уже работали прежде в «Локомотиве» — в 2009—2010 годах. Изменился он с тех пор?

— Нет, нисколько. В тренировочном процессе, конечно, появились какие-то новые упражнения. Но если говорить о человеческих качествах, наш тренер остался таким же, как и восемь лет назад.

— Какое слово на занятиях звучит от него чаще всего?

— «Работа». Он всегда повторяет: нужно много и ежедневно работать, и тогда положительный результат обязательно придет.

У «СПАРТАКА» И «ЗЕНИТА» ОДИНАКОВЫЕ ШАНСЫ НА ЗОЛОТО

— Почему первая часть чемпионата сложилась для «Локо» неважно?

— Произошло много изменений в клубе. Перестройка. Пришел новый тренерский штаб. А в таких случаях команде всегда нужно время. Я-то знаю методы Семина, есть и несколько других таких ребят. Но 90 процентов никогда с ним не работали. Вот нам и потребовался период, чтобы привыкнуть. Это и было самой главной задачей.

— Сейчас уже привыкли?

— Да. Уже точно понимаем, что тренер от нас хочет, как мы должны играть. И теперь будет однозначно легче.

— Как думаете, что вас ждет весной?

— Есть все шансы провести хорошую вторую часть чемпионата. Ведь сейчас у нас много времени для того, чтобы поправить дела в команде: и с точки зрения тактики, и физики, и техники. Надеюсь и считаю, все сложится отлично, как мы хотим.

— А если конкретнее, цель — место в еврокубках?

— Да. Сегодня она, пожалуй, именно такая. Есть еще Кубок России, где у нас тоже хорошая возможность показать себя. Мы понимаем, что нигде легко не будет, но нужно стараться. Этот год — очень важный для нас.

— За чемпионство вы, по вашим словам, бороться не сможете. Тогда кто главный фаворит?

— Поправлю: взять золотые медали уже сейчас будет сложно, но никогда не говори «Это невозможно!». Будем биться до последнего. Просто пока цель именно такова: необходимо попасть в четверку-пятерку. А что касается самого очевидного претендента… Это «Спартак» и «Зенит». У первых пять очков преимущества, что довольно серьезно, но у вторых — всегда очень сильная команда. Так что шансы, думаю, равные.

ИЗ-ЗА УХОДА САМЕДОВА ПРОБЛЕМ У «ЛОКО» НЕ БУДЕТ

— Фарфана уже оценили?

— Он ведь только-только пришел, тренируется в основном индивидуально. Но своей карьерой Джефферсон доказал, что был и остается топ-футболистом. Надеюсь, он нам сильно поможет.

— «Локомотив» не станет слабее с уходом Самедова?

— Александр, безусловно, очень хороший футболист, который может многое дать абсолютно любой команде. К сожалению, он ушел. Однако у нас есть игроки, которые могут выступать на его месте и на его уровне. Не думаю, что будут какие-то проблемы на этой позиции.

— Сильно расстроились, когда узнали, что Самедов решил уйти?

— Нет. Зачем расстраиваться? Это футбол, где жизнь складывается так, что сегодня твой друг в одной команде с тобой, а завтра уже — в другой.

— Самедов не просто партнер, а именно друг?

— Да. У нас очень хорошие отношения. Правда, в последнее время связь не поддерживали, но уверен, что мы будем общаться и дальше.

— Вы про себя можете сказать со стопроцентной уверенностью, что в «Спартак» не перешли бы никогда?

— Кто знает, что тебе готовит будущее. Однако сегодня я в «Локомотиве», скоро исполнится 10 лет, как я пришел сюда. И я очень люблю мой клуб! Надеюсь, еще много лет проведу в нем.

— Задумывались над тем, что вы сейчас главный старожил в команде? Выступаете за нее дольше, чем остальные футболисты.

— Не только я, есть еще и Янбаев. Он тоже здесь с 2007 года.

— Но ведь ощущаете себя уже главным дядькой-наставником для остальных?

— (Улыбается.) Пожалуй, да. И это хорошо. Когда я давным-давно перебрался в команду, даже и представить не мог, что останусь на столь длительное время. И вот как все обернулось. Очень рад, что связал свою судьбу с «Локомотивом».

В ПЕРВЫЕ ДВА ГОДА ХОТЕЛ ВЕРНУТЬСЯ В БРАЗИЛИЮ.

А СЕЙЧАС РОССИЯ — МОЙ ВТОРОЙ ДОМ

— Что задержитесь на 10 лет в России, само собой, тоже не подозревали?

— Нет. Вообще! Особенно в тот момент, когда я только приехал. Почти сразу столкнулся со многими проблемами, получил травму. И в первые два года очень хотел обратно в Бразилию. Не представляете, как мне было тяжело. Но, к счастью, ситуация изменилась кардинальным образом. Я стал играть, освоился, и все дурные мысли исчезли.

— И вот теперь вы уже больше года как гражданин России. Как-то изменилась ваша жизнь после того знакового момента?

— Нет, не думаю. Изменилось лишь одно — теперь я перестал считаться легионером. А в жизни все по-прежнему. Я ведь и до получения паспорта много раз говорил, что Россия — мой второй дом. Правда! Сильно люблю страну, мне нравится здесь жить, очень комфортно. Хорошо, что теперь могу выходить на поле в статусе русского футболиста, это самое главное. И для команды тоже огромный плюс. И, само собой, мечтаю и жду, когда у меня появится новая возможность сыграть за сборную.

— По-русски вы говорите почти как истинный русский, правда. Впечатляет.

— Да нет, не шибко (поразительно, но в оригинале Гильерме произнес это не столь часто встречающееся слово. — Прим. М. Г.), не преувеличивайте (смеется). Главное, что я все понимаю. А в разговорной речи надо совершенствоваться.

— В какой момент решили стать россиянином, помните?

— Давайте считать. Сейчас 2017-й. Паспорт я получил в 2015-м. Значит, желание появилось в 2013-м. Было предложение от клуба, спрашивали мое мнение, и я сразу сказал, что очень хочу. Сел, посоветовался с женой и папой. Никто не оказался против. И процесс пошел.

— Все друзья и родственники из Бразилии поддержали вас?

— Абсолютно. Они ведь знали, что я никогда не играл за сборную Бразилии, и вряд ли у меня появилась бы такая возможность. А вот Россия мне шанс подарила.

— Признайтесь честно: вас не обижали разговоры, что, мол, не нужны нашей национальной команде натурализованные футболисты? Тарасов так говорил, Аршавин.

— Нисколько. У каждого человека есть свое мнение, и это нормально. Я понимаю, что вы, русские, большие патриоты, и уважаю вашу позицию.

— Супруга и дети получили российское гражданство?

— Обе дочки — да. Жена — нет, поскольку очень сложный процесс. И мы не хотим этим заниматься.

СМОГУ ЛИ СМЕНИТЬ АКИНФЕЕВА? А ПОЧЕМУ НЕТ?

— Вы признались, что очень хотите снова попасть в сборную. С Черчесовым на эту тему хотя бы раз общались?

— Пока нет. Но я жду! И надеюсь, что моя мечта — представлять Россию на чемпионате мира-2018 — сбудется. Постараюсь сделать все возможное. Буду в любой момент очень рад, если тренерский штаб вызовет меня. И всегда буду готов.

— Обидно наверняка, что после чемпионата Европы вас ни разу не пригласили?

— Нет. У нас ведь сейчас очень большая вратарская конкуренция, что хорошо для национальной команды. Я нисколько не обижаюсь.

— Акинфеева вы на данный момент считаете вратарем номер один в стране, так?

— Да.

— А если сравнить вас с Джанаевым и Крицюком, на которых Черчесов делает ставку как на второго и третьего вратаря?

— Считаю, я ничем не хуже. Но у них двоих ведь сейчас хорошие отрезки в «Ростове» и «Краснодаре». У Джанаева был отличный год, и он тоже должен получать приглашения и играть. Повторю: в стране очень высокая конкуренция, поэтому мне надо еще больше работать. А самое главное — клубные дела. Когда с командой ты побеждаешь, попасть в сборную всегда легче. У нас же в «Локомотиве» случился не очень хороший период в чемпионате. Так как команда не выигрывала, про меня тоже можно было сказать, что я не показываю лучший уровень. И, наверное, этот факт тоже отчасти повлиял на выбор тренерского штаба.

— Ваш бывший тренер Анатолий Бышовец как-то сказал, что вы способны не просто быть в заявке сборной, но и со временем заменить Акинфеева на посту номер один.

— Думаю, он прав. Я ведь столько лет играю в России на хорошем уровне, уже опытный вратарь. Почему нет?

НЕ СЧИТАЮ, ЧТО СЛУЦКОГО НАДЛОМИЛ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

— Вы съездили на чемпионат Европы. Какие воспоминания остались в первую очередь?

— Хочется оставлять в памяти хорошее, поэтому назову наш матч с Англией. Это была очень сложная игра, и в самом конце Василий Березуцкий смог сравнять счет. Мы, если честно, тогда уже начали мечтать, думать, что все в итоге сложится хорошо, что мы пройдем дальше. Ведь смогли отобрать очки у такой сильной команды!

— Помните эмоции скамейки сразу после гола Березуцкого?

— Такое разве забудешь? Я вместе со всеми вскочил, побежал к партнерам на поле, праздновал. Это было очень круто.

— Как вам опыт работы со Слуцким?

— С ним очень приятно. Он добрый, позитивный, много шутит.

— После тяжелой неудачи и разочарования на Euro у Леонида Викторовича настал кризис и в ЦСКА, в результате клуб он покинул. Как думаете, это связанные между собой события?

— Нет. Вряд ли его надломил именно чемпионат Европы. Главная причина, на мой взгляд, в том, что Слуцкий уже долго работал с ЦСКА. Почти во всех командах, когда ее длительное время возглавляет один и тот же тренер, в какой-то момент может прекратиться прогресс. К примеру, если брать «Атлетико», то же самое я говорю по поводу Симеоне. У него были потрясающие результаты в Мадриде! А сейчас, похоже, уровень все же чуть ниже, чем раньше. Возможно, пришло время что-то поменять. Так часто происходит в футболе.

— Где-то в глубине души есть досада, что во Франции вы так и не сыграли ни минуты?

— Нет. Я был просто очень рад находиться в команде и присутствовать на скамейке во время матчей.

— С кем из сборников больше всех подружились?

— Много общались с Ромой Шишкиным. А из других клубов — с Лодыгиным.

— Российский гимн пели перед матчами?

— (Смеется.) Нет, к сожалению, еще не пою. Могу только читать слова, когда их показывают на экране. А сам пока не могу.

— Как вам атмосфера во время Euro?

— Очень круто! Самая хорошая, при которой я когда-либо жил и играл за всю карьеру.

— Серьезно?

— Конечно. Вы ведь имеете в виду обстановку на самом чемпионате?

— И ее, и ту, что была внутри команды.

— А, тогда нет. Я про турнир в общем. А внутри сборной было не настолько супер, но нормально.

— Говорили, дело до драки даже дошло…

— Я не видел, не присутствовал в тот момент рядом, поэтому не могу говорить с уверенностью. Да, слышал от других людей, но не знаю.

ПО ЗАВЕРШЕНИИ КАРЬЕРЫ ХОЧУ ЖИТЬ И В РОССИИ, И В БРАЗИЛИИ

— Вы ведь дружите с Мариу Фернандесом из ЦСКА?

— Да, иногда общаемся.

— Он, как и вы, получил паспорт и теперь может играть за сборную.

— Не просто может, а должен! В нашем чемпионате он лучший крайний защитник. И знаю, что сам Мариу очень хочет играть за Россию. А по своим качествам, считаю, он усилил бы и Бразилию.

— Ваш прежний партнер по «Локо» Иванович вернулся в Россию.

— Футболисты такого уровня для нашего чемпионата — это всегда здорово. Он добрый человек, мы отлично общались с ним во времена выступлений в одной команде. И даже когда в июне Россия встречалась с Сербией в Монако, я подошел к нему, и мы душевно поговорили.

— Вас часто узнают на улицах в Москве?

— Да. Подходят, просят автографы и совместные фотографии.

— Осенью после серии поражений вы говорили, что стыдно даже по городу ходить. А страшно не было?

— Нет, вы что. Речь идет именно о чувстве стыда. Когда команда проигрывает, я не люблю показываться людям на глаза лишний раз. Но на самом деле, наши болельщики при встрече всегда говорили только слова поддержки.

— Вы считаете русских добрыми?

— Конечно. Добрыми и очень душевными.

— А многие иностранцы говорят: мы в большинстве своем закрытые, злые.

— Нет-нет-нет! Когда я только приехал в Россию, поначалу недоумевал: почему вы такие загруженные ходите?! Но за годы, проведенные здесь, все понял. И сейчас, когда смотрю в глаза, уже вижу: внутри вы хорошие и отзывчивые.

— А почему ходим с грустным видом?

— Потому что у вас много вещей, которые отвлекают и расстраивают. Например, погода. Особенно зимой. Мороз! Вы почти не видите солнце на протяжении года. А это ведь не так просто.

— Значит, вы не можете представить, что даже после завершения карьеры останетесь в нашей стране?

— Пока не могу. Не решил еще, как все сложится. Сейчас я думаю так: половину времени буду проводить в России, половину — в Бразилии. Летать туда-сюда. Посмотрим. Надеюсь, жена не будет против такого варианта.

ПОНИМАЮ ТЕХ, КТО ВЫБИРАЕТ КИТАЙ

— Когда-то вы самым опасным соперником для себя назвали Халка, потому что у него сумасшедший и очень неприятный удар. Сейчас он уехал. Кто теперь?

— Есть Промес, Смолов. Еще Жулиану. Очень сильные футболисты.

— Вы могли бы себя представить в Китае?

— Нет. Никогда! (Смеется.) Там же иностранным вратарям нельзя играть.

— Точно. А теоретически?

— Повторю: всегда сложно говорить по поводу будущего.

— Но вы понимаете мировых звезд, которые выбирают не достижения, а деньги?

— Да. Карьера футболистов очень короткая. И приходится всегда думать не только о сегодняшнем дне, но и о дальнейшей жизни. Мы же ничего не умеем кроме того, как играть в футбол. А семью обеспечивать нужно, чтобы и дети жили в достатке. Потом, у нас в Бразилии многие игроки вынуждены содержать и папу, и маму, и родителей супруги, и братьев, и сестер, и так далее. Так что иногда деньги — серьезная мотивация.

— Если говорить о мотивации, какая главная спортивная мечта сейчас у вас?

— Стать чемпионом с «Локомотивом». И играть за сборную России на ЧМ-2018. Вернее, не обязательно играть, а как минимум быть внутри команды.