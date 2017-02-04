Прядкин: РФПЛ не против матчей в манеже, но по «Уралу» возникает много вопросов

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В пятницу президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов сообщил ТАСС, что клуб намерен попросить футбольные власти перенести в манеж четвертьфинальный матч Кубка России с «Краснодаром» (28 февраля) и встречу 18-го тура чемпионата страны с «Амкаром» (5 марта).

«Я не против манежей, а, наоборот, за. Виталий Леонтьевич Мутко (президент Российского футбольного союза — прим. ТАСС) неоднократно заявлял — и мы его поддерживаем — что если манежи очень хорошего качества и позволяют проводить игры уровня премьер-лиги, мы только за. Что касается манежа “Урал”, очень здорово, что он есть, его можно использовать и как тренировочную арену. Вы знаете, что мы его использовали для официальных игр, но, к сожалению, возникает очень много вопросов по нему от клубов премьер-лиги», — прокомментировал ситуацию Прядкин.

«Во-первых, у нас пока нет обращения. Во-вторых, Григорий Викторович знает и позицию лиги, и позицию клубов, — продолжил собеседник ТАСС. — Более того, вы знаете, что у них неплохой стадиончик (“СКБ-Арена”), они много раз говорили в прошлом сезоне о переносах в манеж, но играли на новом, и как ни странно, стадион был подготовлен, и был одним из лучших в холодное время года. Так что будем смотреть уже по факту, но, еще раз скажу, хотелось бы, чтобы манежи соответствовали уровню премьер-лиги».

В сезоне-2014/15 «Урал» провел в манеже три матча. При этом главные тренеры «Амкара» и «Ростова» Гаджи Гаджиев и Курбан Бердыев соответственно раскритиковали условия в уральском манеже.

По остальным стадионам вопросов пока нет

На вопрос, беспокоит ли его подготовка остальных арен к возобновлению чемпионата, глава лиги ответил: «Нет, вы знаете, сейчас “Томь” договорилась перенести матч с “Ростовом” (из Томска в Ростов-на-Дону 3 марта). По остальным вопросов пока нет».

В первом после возобновления чемпионата туре сыграют также «Оренбург» и «Арсенал», ЦСКА и «Зенит», «Урал» и «Амкар», «Крылья Советов» и «Локомотив», «Краснодар» и «Спартак», «Терек» и «Уфа», а также «Анжи» и «Рубин».