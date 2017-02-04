Прядкин: РФПЛ не против матчей в манеже, но по «Уралу» возникает много вопросов
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская футбольная
премьер-лига (РФПЛ) не против проведения матчей в манеже, однако по манежу «Урала» возникает много вопросов. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Сергей Прядкин.
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В пятницу президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов сообщил ТАСС, что клуб намерен попросить футбольные власти перенести в манеж четвертьфинальный матч Кубка России с «Краснодаром» (28 февраля) и встречу 18-го тура чемпионата страны с «Амкаром» (5 марта).
«Я не против манежей, а, наоборот, за. Виталий Леонтьевич Мутко (президент Российского футбольного союза — прим. ТАСС) неоднократно заявлял — и мы его поддерживаем — что если манежи очень хорошего качества и позволяют проводить игры уровня
«Во-первых, у нас пока нет обращения.
В сезоне-2014/15 «Урал» провел в манеже три матча. При этом главные тренеры «Амкара» и «Ростова» Гаджи Гаджиев и Курбан Бердыев соответственно раскритиковали условия в уральском манеже.
По остальным стадионам вопросов пока нет
На вопрос, беспокоит ли его подготовка остальных арен к возобновлению чемпионата, глава лиги ответил: «Нет, вы знаете, сейчас “Томь” договорилась перенести матч с “Ростовом” (из Томска в
В первом после возобновления чемпионата туре сыграют также «Оренбург» и «Арсенал», ЦСКА и «Зенит», «Урал» и «Амкар», «Крылья Советов» и «Локомотив», «Краснодар» и «Спартак», «Терек» и «Уфа», а также «Анжи» и «Рубин».
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