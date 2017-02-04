ФК «Рубин» проиграл хорватскому «Осиеку» в контрольном матче на сборе в Испании

Игра, прошедшая в субботу в городе Коин, закончилась со счетом 2:1 в пользу «Осиека». Единственный мяч у казанцев на 38-й минуте забил Жонатас. В составе хорватского клуба отличились Антонио Перошевич (35) и Ален Гргич (51).

На 62-й минуте игры главный тренер рубиновых Хавьер Грасия сменил всех полевых игроков. На поле впервые в сезоне вышел защитник Олег Кузьмин, восстанавливающийся от травмы коленного сустава, а также Максим Канунников и Денис Ткачук, вернувшиеся в строй после долгого перерыва из-за травм.

В следующем контрольном матче в воскресенье «Рубин» сыграет с японским клубом «Сёнан Бельмаре».

По итогам 17 туров «Рубин» занимает девятое место в чемпионате России, имея активе 23 очка. Турнир возобновится после зимней паузы в марте.