Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28662408/
4 февраля 2017, 15:23 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Рубин» проиграл хорватскому «Осиеку» в контрольном матче на сборе в Испании

Футболисты казанского «Рубина» потерпели поражение от хорватского «Осиека» в товарищеской игре на тренировочном сборе в Испании.

Игра, прошедшая в субботу в городе Коин, закончилась со счетом 2:1 в пользу «Осиека». Единственный мяч у казанцев на 38-й минуте забил Жонатас. В составе хорватского клуба отличились Антонио Перошевич (35) и Ален Гргич (51).

На 62-й минуте игры главный тренер рубиновых Хавьер Грасия сменил всех полевых игроков. На поле впервые в сезоне вышел защитник Олег Кузьмин, восстанавливающийся от травмы коленного сустава, а также Максим Канунников и Денис Ткачук, вернувшиеся в строй после долгого перерыва из-за травм.

В следующем контрольном матче в воскресенье «Рубин» сыграет с японским клубом «Сёнан Бельмаре».

По итогам 17 туров «Рубин» занимает девятое место в чемпионате России, имея активе 23 очка. Турнир возобновится после зимней паузы в марте.

Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Осиек
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Грасия: Сейчас главное, что «Рубин» избежал травм и дал футболистам поиграть

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия после контрольного матча с хорватским «Осиеком» (1:2) посетовал на нереализованные моменты, отметив при этом, что главным на данном этапе подготовки является отсутствие травм и игровая практика.
Еще 7 новостей  Все новости
3 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя