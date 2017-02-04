Фарфан: «Спартак» и «Зенит» тоже интересовались мной

Джефферсон Фарфан пропустил первый матч «Локомотива» на сборах в Марбелье. Пока бывший игрок «Шальке» работает индивидуально, зато у него была возможность коротко рассказать о себе.



— В детстве я мыл машины. Нужно было помогать маме. Она воспитывала меня одна, трудилась целыми днями, чтобы сын мог нормально учиться и заниматься спортом. И вот я брал тряпку, шампунь и шёл на заправку… Моим любимым игроком в то время был Валдир Саенц. Он играл за «Алиенцу» из Лимы, очень много забивал (160 голов только за «Алиенцу». — Прим. «Чемпионата»), был настоящей легендой и кумиром перуанцев. И однажды так получилось, я помыл его машину. Это был особенный день ещё и потому, что через несколько лет мы вышли на поле в составе одной команды. Но он узнал об этой истории только из прессы. Сам я рассказать постеснялся.



Мой футбольный стиль — это техника, хорошие кроссы с флангов, обводка 1 в 1, исполнение штрафных и, конечно, скорость. Я не потерял её и с годами стал только лучше.



Критики «Локомотива» говорят, что я редко играл в последнее время? Пусть посмотрят на Фарфана в первых матчах РФПЛ и потом сделают вывод, что он из себя представляет. У людей может быть своё мнение, но сейчас оно поверхностное.



Переезд в Эмираты — это не вопрос денег. Просто тогда пришло время что-то поменять в карьере, сделать неожиданный шаг. Сейчас, после возвращения в европейский футбол, я больше не хочу обсуждать эту тему.



Месяцы без команды провёл в Перу. У меня там семья, друзья, любимые пляжи. Только основное время всё равно уделялось футболу. Тренировался по два раза в день: сначала физика, потом игровые компоненты. Уверяю, я не растерял кондиций.



Хурадо, Самбрано и Кураньи рассказывали мне о России. Хосе играл за «Спартак» и сказал, что РФПЛ — очень конкурентный чемпионат, здесь невозможно расслабляться. Чуть только сделал себе поблажку, так сразу оказался на уровень ниже других сильных футболистов. Игра здесь жёсткая и интересная.



«Спартак» и «Зенит» тоже интересовались мной, причём во время игры как в «Шальке», так и в ПСВ. Но тогда время для России ещё не пришло. Думаю, русские клубы следили за мной по матчам Лиги чемпионов. Я ведь забивал в Москве ЦСКА.



Москва — это мегаполис. Я в ней провёл совсем мало времени, но понимаю масштабы. Они меня не пугают. Если не знаете, то в моём родном городе Лиме живёт 12 миллионов человек. Конечно, во время матча ЛЧ сам прочувствовал холод, но, насколько я понимаю, в основном в России всё же тепло. И для профи погода не является проблемой.



Хочу сыграть за сборную Перу на ЧМ-2018. Надеюсь, попаду на турнир именно благодаря матчам за «Локомотив». Да, нашей сборной давно не было в финальных стадиях, но вы посмотрите на группу в Южной Америке. Тебе всегда нужно быть выше Бразилии, Аргентины, Уругвая, Чили, Колумбии и других сильных команд. Это очень сложно. Поэтому новую систему проведения чемпионатов мира, увеличение количества участников до 48 команд считаю логичным.



В Южной Америке следят за РФПЛ. На канале «Гол», которым вообще владеют уругвайцы, идут трансляции матчей. Так что если кто-то скажет, что Россия — это приговор по отношению к сборной, это будет ложью.



«Локомотив» — это большие традиции. Наш клуб — это семья, во главе которой её легенда, тренер Юрий Сёмин. Мечтаю приносить команде пользу. Наша цель — чемпионство в следующем году и место в Еврокубках в этом.

Постараюсь быть лучше, чем Самедов. Знаю, что буду выступать на позиции одного из лидеров команды, игрока сборной, который перешёл в «Спартак». Верю, что болельщики увидят моё желание и забудут о том, кто ушёл из клуба. Трансферы — всего лишь часть футбола.



Гус Хиддинк оказал на меня влияние. Благодаря его советам я сумел адаптироваться в европейских чемпионатах. Знаю, сам Гус стал популярен в России. Надеюсь, что сумею пойти по его пути и запомниться голами, красивой игрой и, главное, результатом с «Локо». Поверьте, здесь и сейчас я действительно очень мотивирован.