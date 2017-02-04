Геркус: «Локомотив» продолжает работу по переходу футболиста Колкера

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«Мы все еще работаем по переходу Стивена Колкера. Договор с “Куинз Парк Рейнджерс” согласован и подписан, с игроком обсуждаются детали будущего соглашения», — сказал Геркус.

По словам Геркуса, в пятницу он провел встречу с Колкером. «Вчера в Лондоне мы встретились с игроком, встреча прошла очень позитивно. Стивен — замечательный парень, большой профессионал, амбициозный спортсмен. Задавал много вопросов о нашем клубе и чемпионате, о Москве», — отметил президент «Локомотива».

«Надеемся, что Стивен Колкер присоединится к нашей команде. Требуется еще немного времени, чтобы уладить формальности», — добавил Геркус.

Клубы не разглашают детали возможной сделки, но, по данным ТАСС, речь может идти о краткосрочной аренде с последующим правом выкупа игрока.

Колкер в чемпионате Англии сезона-2016/17 провел 13 матчей, забив два мяча. В «Куинз Парк Рейнджерс» он перешел в 2014 году; сезон-2015/16 провел в аренде — сначала в «Саутгемптоне», затем — в «Ливерпуле». До перехода в «Куинз Парк Рейнджерс» Колкер выступал за «Тоттенхэм», «Йовил Таун», «Бристоль Сити», «Суонси» и «Кардифф Сити». В 2012 году сыграл за сборную Англии в товарищеском матче с командой Швеции, забив гол; участвовал в Олимпийских играх 2012 года, выступая за сборную Великобритании.