ФК «Арсенал» (Тула) арендовал у «Шанхай Шэньхуа» защитника сборной Замбии Сунзу
Тульский футбольный клуб «Арсенал» взял в аренду у китайского «Шанхай Шэньхуа» защитника сборной Замбии Стопиллу Сунзу, сообщается на официальном сайте «канониров».
Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Первую половину этого сезона 27-летний Сунзу провел в аренде во французском «Лилле», отыграв за него 5 матчей. Ранее защитник также выступал за французские «Сошо» и «Шатору». В активе Сунзу 62 игры и 4 гола за сборную Замбии, вместе с которой в 2012 году он выиграл Кубок африканских наций.
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