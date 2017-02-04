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4 февраля 2017, 14:24 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Арсенал» (Тула) арендовал у «Шанхай Шэньхуа» защитника сборной Замбии Сунзу

Тульский футбольный клуб «Арсенал» взял в аренду у китайского «Шанхай Шэньхуа» защитника сборной Замбии Стопиллу Сунзу, сообщается на официальном сайте «канониров».

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Первую половину этого сезона 27-летний Сунзу провел в аренде во французском «Лилле», отыграв за него 5 матчей. Ранее защитник также выступал за французские «Сошо» и «Шатору». В активе Сунзу 62 игры и 4 гола за сборную Замбии, вместе с которой в 2012 году он выиграл Кубок африканских наций.

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