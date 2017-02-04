Фарфан: Болельщики «Локомотива» увидят моё желание и забудут об уходе Самедова

«Постараюсь быть лучше, чем Самедов. Знаю, что буду выступать на позиции одного из лидеров команды, игрок сборной, который перешёл в “Спартак”. Верю, что болельщики увидят моё желание и забудут о том, кто ушёл из клуба. Трансферы — всего лишь часть футбола.



Критики “Локомотива” говорят, что я редко играл в последнее время? Пусть посмотрят на Фарфана в первых матчах РФПЛ и потом сделают вывод, что он из себя представляет. У людей может быть своё мнение, но сейчас оно поверхностное», — заявил Фарфан.