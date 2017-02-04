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4 февраля 2017, 13:48 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Фарфан: Болельщики «Локомотива» увидят моё желание и забудут об уходе Самедова

Новичок «Локомотива» Джефферсон Фарфан в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорова сообщил, что постарается стать лучше бывшего полузащитника команды Александра Самедова, который этой зимой перешёл в «Спартак».

«Постараюсь быть лучше, чем Самедов. Знаю, что буду выступать на позиции одного из лидеров команды, игрок сборной, который перешёл в “Спартак”. Верю, что болельщики увидят моё желание и забудут о том, кто ушёл из клуба. Трансферы — всего лишь часть футбола.

Критики “Локомотива” говорят, что я редко играл в последнее время? Пусть посмотрят на Фарфана в первых матчах РФПЛ и потом сделают вывод, что он из себя представляет. У людей может быть своё мнение, но сейчас оно поверхностное», — заявил Фарфан.

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