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Мутко был переизбран на пост президента федерации в сентябре прошлого года, после чего объявил о предстоящих реформах в организации, в том числе касающихся кадрового состава. С тех пор сменился состав нескольких комитетов и департаментов. В январе РФС объявил о расторжении контракта со спортивным директором Николаем Писаревым, который отвечал за институт сборных команд, эта должность остается вакантной.

На вопрос, когда будет назначен новый спортивный директор, Мутко ответил: «Понимаете, сегодня вопрос лежит, прежде всего, в двух плоскостях. Первое, это экономика. РФС, который я принял, имел кредиторскую задолженность в 1,5 млрд рублей, на сегодня — 600 млн. Поэтому, понимая всю необходимость усиления, набора кадров, для меня все-таки сегодня самое главное — «выйти в ноль».

«Только на содержание 22 сборных команд обходится в 1,5 млрд рублей, — продолжил глава федерации. — Есть поверхностное видение, когда замечают только главную команду, но есть юноши, молодежь, и все это лежит на плечах РФС. Не говоря уже о массовом футболе, пляжном футболе, мини-футболе».

«Вот вы мне говорите о каких-то кандидатурах, но никто не хочет работать, если ты минимум 300 тысяч не заплатишь. Я второй раз прихожу в нее (организацию) и хочу вывести бюджет в ноль. А если кто-то считает, что кто-то что-то должен в эту организацию приносить, он ошибается. Все это надо учитывать», — подчеркнул вице-премьер.