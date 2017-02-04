Мутко: Приоритеты РФС на данный момент — погасить долг и подготовить сборную к ЧМ
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Приоритетными задачами Российского футбольного союза (РФС) на данный момент являются погашение задолженности и подготовка сборной страны к домашнему чемпионату мира, кадровый вопрос стоит на третьем месте. Об этом ТАСС заявил
вице-премьер правительства, президент РФС Виталий Мутко.
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Мутко был переизбран на пост президента федерации в сентябре прошлого года, после чего объявил о предстоящих реформах в организации, в том числе касающихся кадрового состава. С тех пор сменился состав нескольких комитетов и департаментов. В январе РФС объявил о расторжении контракта со спортивным директором Николаем Писаревым, который отвечал за институт сборных команд, эта должность остается вакантной.
На вопрос, когда будет назначен новый спортивный директор, Мутко ответил: «Понимаете, сегодня вопрос лежит, прежде всего, в двух плоскостях. Первое, это экономика. РФС, который я принял, имел кредиторскую задолженность в 1,5 млрд рублей, на сегодня — 600 млн. Поэтому, понимая всю необходимость усиления, набора кадров, для меня
«Только на содержание 22 сборных команд обходится в 1,5 млрд рублей, — продолжил глава федерации. — Есть поверхностное видение, когда замечают только главную команду, но есть юноши, молодежь, и все это лежит на плечах РФС. Не говоря уже о массовом футболе, пляжном футболе, мини-футболе».
«Вот вы мне говорите о
«Я понимаю, что мы, может быть, даже отстаем, надо
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