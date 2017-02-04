Агент: Рибейро ничего не слышал об интересе со стороны «Локомотива»
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Бразильский полузащитник Эвертон Рибейро ничего не слышал об интересе к нему со стороны российского «Локомотива». Об этом ТАСС сообщил агент 27-летнего футболиста Робсон Феррейра.
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В пятницу испанский портал TMW опубликовал информацию, что Рибейро, выступающий в ОАЭ за клуб «Аль-Ахли», станет игроком «Локомотива».
«Сейчас я нахожусь рядом с Эвертоном у него дома в Дубае. Мы никогда не слышали ничего о «Локомотиве», — прокомментировал информацию Феррейра.
Рибейро выступал в Бразилии за «Коринтианс», «Сан- Каэтано», «Коритибу», с которой два раза стал победителем чемпионата штата Парана, и «Крузейро», с которым дважды выиграл чемпионат страны, признаваясь оба раза его лучшим игроком. В «Аль-Ахли» атакующий полузащитник перешел в феврале 2015 года, в том же году дошел с командой до финала Азиатской Лиги чемпионов, а в прошедшем стал победителем чемпионата и Суперкубка страны. Соглашение 27-летнего игрока с клубом, согласно авторитетному изданию transfermarkt.de, рассчитано до февраля 2019 года.
В составе сборной Бразилии Рибейро стал победителем чемпионата Южной Америки для игроков до 20 лет. В составе основной сборной страны полузащитник дебютировал в 2014 году и с тех пор принял участие в шести играх.
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