Агент: Рибейро ничего не слышал об интересе со стороны «Локомотива»

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В пятницу испанский портал TMW опубликовал информацию, что Рибейро, выступающий в ОАЭ за клуб «Аль-Ахли», станет игроком «Локомотива».

«Сейчас я нахожусь рядом с Эвертоном у него дома в Дубае. Мы никогда не слышали ничего о «Локомотиве», — прокомментировал информацию Феррейра.

Рибейро выступал в Бразилии за «Коринтианс», «Сан- Каэтано», «Коритибу», с которой два раза стал победителем чемпионата штата Парана, и «Крузейро», с которым дважды выиграл чемпионат страны, признаваясь оба раза его лучшим игроком. В «Аль-Ахли» атакующий полузащитник перешел в феврале 2015 года, в том же году дошел с командой до финала Азиатской Лиги чемпионов, а в прошедшем стал победителем чемпионата и Суперкубка страны. Соглашение 27-летнего игрока с клубом, согласно авторитетному изданию transfermarkt.de, рассчитано до февраля 2019 года.

В составе сборной Бразилии Рибейро стал победителем чемпионата Южной Америки для игроков до 20 лет. В составе основной сборной страны полузащитник дебютировал в 2014 году и с тех пор принял участие в шести играх.